Apple despierta polémica por el color del próximo iPhone 18 Pro

Las filtraciones indican que el iPhone 18 Pro apostará por un tono llamativo como color insignia. Además, la marca Apple planea lanzar un mítico plegable.

La expectativa por el próximo lanzamiento de Apple crece con la filtración de sus nuevos diseños. El iPhone 18 Pro se encamina a ser el gran protagonista de la temporada con un color intenso, mientras la empresa termina de pulir su primer teléfono plegable para competir en la gama alta de 2026.

Este movimiento en la paleta de colores no es casualidad. Según el sitio Phone Arena, la empresa busca repetir el impacto que tuvo el naranja cósmico el año pasado, un tono que voló en mercados como el chino. Ahora, la apuesta va por un rojo profundo que busca mantener ese perfil exclusivo. El dispositivo llegaría junto al esperado iPhone Fold, marcando un cambio de rumbo en el catálogo de la firma de la manzana.

iPhone 18 Pro red iPhone 18 Pro: el color rojo intenso reemplazaría al naranja cósmico como la opción más buscada por los coleccionistas de la marca. Imagen generada con IA Colores y diseño del iPhone 18 Pro y Pro Max El rojo intenso se perfila como el color estrella para el iPhone 18 Pro y su versión Pro Max. Los reportes sugieren que Apple estuvo probando varios acabados, incluyendo tonos púrpura y marrón, aunque estos últimos podrían ser solo variaciones del rojo principal. Lo que no está claro todavía es si van a mantener el naranja del 2025, ya que tener dos colores tan vibrantes en la misma línea de gama alta podría ser un lío visual para los locales de venta.

iPhone 18 Pro Las nuevas opciones de colores de los próximos iPhone. Imagen creada con IA Para este teléfono, la marca mantendría su estructura interna renovada que ya vimos en la generación previa, pero dándole un toque más sofisticado con este nuevo acabado. Los datos indican que la presentación oficial de este iPhone 18 Pro sería en septiembre, siguiendo el cronograma clásico de la empresa. La idea es que este color no sea solo un detalle estético, sino el diferencial que impulse las ventas en el segmento más caro del mercado móvil.

La llegada de la gama alta plegable de Apple El iPhone Fold es el otro gran nombre que suena fuerte para este 2026. A diferencia del iPhone 18 Pro, este teléfono tendría un enfoque mucho más sobrio. Los colores filtrados para el plegable son gris oscuro, negro, plata y blanco. Es una paleta "utilitaria", pensada para un público que busca una herramienta de trabajo potente y no tanto un accesorio de moda llamativo.