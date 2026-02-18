Apple lanza la beta de iOS 26.4: todas las novedades de la actualización

Apple presentó para los desarrolladores la versión de prueba de iOS 26.4 con cambios importantes en la seguridad y el entretenimiento. Esta actualización busca automatizar funciones clave, como la defensa ante hurtos, mientras suma herramientas de generación de contenido por texto para los usuarios que usan la plataforma de streaming de la empresa.

Para conmemorar la llegada de la primavera en el hemisferio norte, la firma de la manzana soltó este paquete de datos que trae actualizaciones en casi todos los rincones del sistema. El despliegue final se espera para finales de marzo o los primeros días de abril de 2026, pero los que tienen cuenta de desarrollador ya pueden ver cómo funciona el nuevo sistema de listas automáticas.

Inteligencia artificial y seguridad automática en iOS 26.4 Apple Music estrena el "Playground de Playlists". Funciona con comandos de texto sencillos: escribís un sentimiento o una situación, como "música para tomar café a la mañana", y el sistema genera una lista de 25 canciones al instante. Por ahora, esta función solo está disponible para cuentas de Estados Unidos. Es la primera vez que la tecnología de generación por texto entra de forma tan frontal en la música de la marca. También rediseñaron la visual de los álbumes con un efecto que ocupa toda la pantalla y que luce bastante bien.

Apples iOS Actualizaciones La nueva función de Apple Music permite crear listas de reproducción mediante comandos de texto sencillos para cada estado de ánimo. Apple Seguridad extra en iOS 26.4 En cuanto a la seguridad, la protección antirrobos ya viene activa de serie. Ya no tenés que entrar a los ajustes para prenderla a mano. Esto obliga al iPhone a pedir Face ID o Touch ID para ver contraseñas o hacer compras en Safari. Es una medida para que los usuarios estén protegidos sin tener que andar buscando entre los menús del teléfono. Además, se sumó un retraso de seguridad de una hora para cambios críticos en la configuración del equipo.

Apples iOS Actualizaciones Face ID La protección en caso de robo añade una capa extra: requiere Face ID o Touch ID para acceder a funciones críticas. Apple Podcasts en video y avances de Apple Intelligence La aplicación de Podcasts ahora permite ver episodios en video con calidad adaptativa. Los creadores pueden subir sus programas con control total del contenido. Podés cambiar entre audio y video cuando quieras, o descargar los capítulos para verlos en el transporte público sin gastar datos. Es un movimiento claro para pelear contra el dominio de YouTube en este sector. Estos episodios en video se integran con las recomendaciones personalizadas que el sistema ya ofrece a diario.