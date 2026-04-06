Apple cumple 50 años: 3 productos del gigante tecnológico que cambiaron nuestras vidas (y 3 que fracasaron)

Pocas empresas han logrado definir el uso de la tecnología en la vida cotidiana con tanta contundencia como Apple .

La compañía, que celebró a comienzos de mes su 50 aniversario, fue fundada por dos Steves en un garaje de San Francisco, Estados Unidos. Y, a lo largo de su historia, ha cosechado éxitos rotundos y algunos fracasos notables.

Hoy en día, casi una de cada tres personas en el planeta posee un producto Apple, un éxito que, según Emma Wall, estratega jefe de inversiones de la empresa de servicios financieros Hargreaves Lansdown, se debe tanto al marketing de la compañía como a su hardware.

"Vendieron un sueño", afirmó, y añadieron algo que era "bastante novedoso en aquel entonces: la idea de que la marca era tan importante como la línea de productos".

Podría decirse que la racha de éxitos de Apple se ha ralentizado desde la muerte de su visionario cofundador, Steve Jobs, ya que la compañía se centra más en perfeccionar su tecnología actual.

Ken Segall, director creativo de Jobs durante 12 años, declaró a la BBC que el actual director ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha hecho un trabajo extraordinario adaptándose a los nuevos tiempos y manteniendo la rentabilidad de la empresa.

Sin embargo, añadió que muchos puristas de Apple aún no se sienten tan entusiasmados con la etapa actual de la compañía porque "recuerdan que la Apple de antaño era la de Steve Jobs".

Mientras la compañía cumple medio siglo de existencia, pedimos a analistas y expertos en tecnología que repasaran algunas de las formas más significativas en que transformó el mundo tecnológico, y algunas en las que, sin duda, no alcanzaron su máximo potencial (o, sencillamente, fueron un fracaso).

Aunque no fue el primer reproductor de música digital portátil cuando se lanzó en 2001, el iPod es uno de los productos más emblemáticos de Apple, según Craig Pickerill de The Apple Geek. No solo por lo que fue, sino por lo que cambió.

Getty Images Aunque no fue el primer reproductor de música portatil, su diseño representó un cambio inmenso.

"Los reproductores de MP3 eran aparatosos, el almacenamiento era limitado y gestionar la biblioteca musical resultaba una tarea tediosa", afirmó.

"El iPod lo cambió todo casi de la noche a la mañana".

El diseño distinguió al dispositivo e introdujo la biblioteca iTunes, allanando el camino para que la descarga legal de música digital se popularizara.

Lanzado en 2007, el iPod Touch fue diseñado por el mismo equipo que posteriormente inventó el iPhone, el cual rápidamente eclipsó al iPod.

"Sin el iPod, Apple probablemente habría carecido tanto de la solidez financiera como de la madurez operativa necesarias para afrontar la complejidad de la industria de los teléfonos inteligentes", afirmó Francisco Jerónimo, analista tecnológico de la firma de investigación de mercado IDC.

iPhone (éxito)

Cada año se venden más de 200 millones de iPhones, con un promedio de venta en el mundo de siete unidades por segundo.

Para Ben Wood, de CCS Insight, una empresa de investigación de mercado, es el "Hotel California de los smartphones": una vez que tienes uno, es muy improbable que abandones el ecosistema de Apple por un dispositivo Android de la competencia.

Getty Images "Un iPod, un teléfono y un comunicador de internet": Steve Jobs presentó la primera edición al mundo en 2007.

"Un iPod, un teléfono y un comunicador de internet. No son tres dispositivos separados, es uno solo", dijo un radiante Steve Jobs al mostrar la primera versión del teléfono durante su presentación mundial en 2007.

Como muchos productos revolucionarios de Apple, el iPhone no fue el primero de su tipo: otros teléfonos ya contaban con conexión a internet o pantallas táctiles.

Pero la periodista tecnológica Kara Swisher sostiene que su "magnífica campaña de marketing" contribuyó a su éxito masivo.

"Te hacía verlo no como un dispositivo tecnológico, sino como un símbolo de romance", afirmó.

Apple Watch (éxito)

Para cuando se lanzó el Apple Watch en 2015, Jobs ya había fallecido de cáncer.

Pero su sucesor, Tim Cook, llegó con un objetivo digno de su innovador predecesor: crear el mejor reloj del mundo.

En términos de ingresos generados para Apple (aproximadamente US$15.000 millones) es difícil negar que el reloj inteligente más vendido del mundo haya logrado su objetivo.

Getty Images El sucesor de Jobs, Tim Cook, quería fabricar el mejor reloj del mundo.

"Como empresa independiente, el Apple Watch se situaría cómodamente entre las 250 o 300 empresas más grandes de Estados Unidos", afirmó Wood.

Si bien el primer prototipo era relativamente básico, sus modelos posteriores también fueron pioneros en tecnología de salud portátil con funciones como la monitorización de ECG (técnica para registrar la actividad eléctrica del corazón de forma continua) y la detección de caídas, convirtiéndose en un motor clave de la tecnología de salud y bienestar.

Según se informa, el dispositivo vende actualmente más unidades al año que toda la industria relojera suiza tradicional.

Apple Lisa (fracaso)

En cierto modo, el Apple Lisa, un ordenador personal lanzado en 1983 a un precio elevado de casi US$10.000, fue revolucionario.

Fue uno de las primeras PC en incorporar una interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés) y un ratón.

Getty Images El Apple Lisa se lanzó en 1983 por casi US$10.000.

Sin embargo, el analista tecnológico Paolo Pescatore afirmó que el ordenador, dirigido a usuarios empresariales, era "demasiado caro" y no logró tener éxito comercial.

El fracaso, según Pescatore, demostró que "estar a la vanguardia no es suficiente si el producto está mal posicionado".

Apple aprendió de sus errores al lanzar el Macintosh original un año después, con un precio relativamente más asequible para el consumidor: US$2.495.

Teclado "mariposa" (fracaso)

El diseño de teclado tipo mariposa de Apple —un mecanismo introducido en 2015 para teclados de portátiles— fue un "error puntual en cuanto a fiabilidad", afirmó Pickerill.

El diseño para dispositivos como el MacBook Air incorporaba teclados con un interruptor de bisagra de doble cara, que recordaba a las alas de una mariposa.

Getty Images

Sin embargo, generó opiniones encontradas: algunos opinaban que el mecanismo dificultaba la escritura, dando la impresión de que Apple priorizaba la delgadez sobre la durabilidad, según Pickerell.

En 2019, la compañía presentó un nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas, sin el teclado tipo mariposa.

Vision Pro (fracaso)

Un fracaso notable mucho más reciente de Apple ha sido el visor Vision Pro, argumentó Wood.

Wood afirmó que el primer gran producto nuevo lanzado por la empresa desde el Apple Watch, la gran apuesta de Apple por la realidad mixta, resultó ser demasiado "complicado" y carente de contenido para igualar el éxito de otros productos de Apple.

Getty Images La gran apuesta de Apple por la realidad mixta resultó, en última instancia, demasiado "complicada".

Según el portal de noticias tecnológicas The Information, la compañía redujo la producción del dispositivo, que cuesta unos US$3500, tan solo unos meses después de su lanzamiento, debido a la baja demanda y al elevado stock sin vender.

Este tropiezo significa que Apple "probablemente será cautelosa a la hora de incursionar rápidamente en áreas relacionadas, como las gafas inteligentes", afirmó Wood.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC