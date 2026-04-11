Apple y Mercado Libre lanzan una fuerte rebaja en este iPhone y sacude el mes de abril

En un contexto donde las grandes marcas ajustan precios y estrategias para sostener el interés del público, Apple vuelve a meterse en la conversación con una propuesta fuerte. Durante abril, uno de sus modelos más recientes, el iPhone 17e , aparece en Mercado Libre con una rebaja del 30%, posicionándose como una de las ofertas más llamativas del segmento premium.

Se trata de un equipo lanzado en marzo de 2026 que busca equilibrar potencia, diseño y precio dentro del ecosistema de Apple . Con 256 GB de almacenamiento y especificaciones de gama alta, el iPhone 17e apunta a quienes quieren dar el salto a lo último sin llegar a los modelos más costosos de la marca.

El iPhone 17e incorpora el nuevo chip A19 de 3 nanómetros , una pieza clave que garantiza un rendimiento ágil tanto en tareas cotidianas como en procesos más exigentes, como edición de video o gaming. Este procesador no solo mejora la velocidad, sino también la eficiencia energética, permitiendo un mejor aprovechamiento de la batería.

A esto se suma la integración con iOS 26, que introduce funciones vinculadas a Apple Intelligence, orientadas a optimizar el uso del dispositivo mediante herramientas más personalizadas y automatizadas. Con 8 GB de RAM, el equipo responde con fluidez incluso en escenarios de multitarea intensiva.

iPhone 17e Portada Con chip A19, cámara de 48 MP y 256 GB, apunta a usuarios exigentes. Imagen generada con IA

Pantalla y cámaras: equilibrio entre calidad y practicidad

En el apartado visual, el dispositivo ofrece una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, con excelente nivel de brillo, contraste y fidelidad de color. Si bien mantiene una tasa de refresco de 60 Hz, la experiencia general sigue siendo sólida para consumo de contenido, redes sociales y streaming.

La fotografía es otro de los pilares del equipo. El sistema Fusion de 48 MP permite capturas con gran nivel de detalle, acompañado por estabilización óptica y zoom 2x. Además, la grabación en 4K con Dolby Vision refuerza su perfil como herramienta para creadores de contenido. En el frente, la cámara TrueDepth de 12 MP incorpora autofocus, mejorando la calidad de selfies y videollamadas.

iPhone 17e - Interna 2 La baja de más de $600.000 lo vuelve una opción más tentadora dentro del segmento. Shutterstock

Autonomía, diseño y una rebaja que lo vuelve competitivo

El iPhone 17e promete una autonomía que cubre toda la jornada, con hasta 26 horas de reproducción de video. La inclusión de USB-C marca la continuidad del nuevo estándar en Apple, acompañado por carga inalámbrica MagSafe y Qi2 de hasta 15 W.

En diseño, mantiene la estética premium de la marca, con resistencia al agua y polvo bajo certificación IP68 y protección Ceramic Shield 2, que mejora la durabilidad frente a golpes y caídas.

¿Cuánto cuesta el iPhone 17e en Mercado Libre?

Recién hacia el final aparece el dato que explica su protagonismo en abril: el precio. Este modelo, que originalmente se ubicaba en $2.400.000, ahora puede encontrarse en Mercado Libre por $1.498.000, lo que representa una baja superior a los $600.000. Además, se ofrece en seis cuotas de $249.666. Con este recorte, el iPhone 17e se convierte en una alternativa más accesible dentro del universo Apple, manteniendo características premium y posicionándose como una opción a tener en cuenta para quienes buscan renovar su smartphone sin resignar potencia ni calidad.