Los mejores y económicos Smart TV de 43 pulgadas de Mercado Libre para ver el Mundial con excelente calidad

Cuando se acerca un evento como el Mundial, el televisor deja de ser un electrodoméstico más y pasa a ocupar otro lugar en la casa. Empieza la búsqueda, aparecen las comparaciones y surge la misma pregunta de siempre: qué conviene comprar sin pagar de más. En ese terreno, los Smart TV de 43 pulgadas se mantienen como uno de los formatos más equilibrados.

No son tan chicos como para quedarse cortos en los partidos, pero tampoco exigen el salto de presupuesto que piden los paneles más grandes. En Mercado Libre, hoy hay varios modelos dentro de esa franja que combinan precio contenido, resolución Full HD y sistemas operativos capaces de resolver streaming, deportes y uso diario sin demasiadas vueltas.

El smart TV más barato para entrar en 43 pulgadas En la punta del ranking aparece el Kanji 43" Full HD, con un valor de $374.999. Es, dentro de esta selección, el modelo más económico y por eso mismo se convierte en la puerta de entrada más tentadora para quien quiere dar el salto a una pantalla de 43 pulgadas sin alejarse demasiado del presupuesto inicial. Su gran atractivo está ahí: ofrece el tamaño justo para ver fútbol con mayor comodidad y se mantiene en una franja de precio que todavía resulta competitiva dentro del mercado actual.

A muy poca distancia aparecen dos modelos que probablemente sean los más equilibrados de toda la lista. Por un lado está el Dalton 43" Full HD Android TV, publicado a $396.499. Por otro, el CMB 43" Google TV Full HD, con un precio de $395.995. La diferencia entre ambos es mínima, pero el punto fuerte está en sus sistemas. Tener Android TV o Google TV hace más sencilla la experiencia de uso, sobre todo para quienes priorizan entrar rápido a apps, plataformas de streaming o transmisiones online. En una compra pensada para ver el Mundial, esa comodidad pesa bastante más de lo que parece.

Las opciones más seguras por marca Después aparece un terreno donde ya no manda solo el precio, sino también la confianza en la marca. Ahí entra en juego el Noblex 43" FHD Android TV DV43X7180, con un valor de $399.990. La diferencia frente a Dalton o CMB es baja, y justamente por eso se vuelve una opción muy fuerte. Noblex sigue teniendo un reconocimiento importante entre los consumidores argentinos y ese respaldo puede inclinar la balanza en una compra que no está tan lejos de las opciones más económicas. Si la idea es encontrar un punto medio entre precio razonable, sistema operativo conocido y una marca instalada, este modelo se acomoda muy bien.