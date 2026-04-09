El Samsung Galaxy S26 Ultra baja de los $2 millones y arrasa las ventas en Mercado Libre

Samsung volvió a mover el mercado de los celulares de alta gama con una nueva rebaja sobre uno de sus equipos más potentes. Esta vez, el protagonista es el Samsung Galaxy S26 Ultra , un modelo que logró perforar la barrera de los 2 millones de pesos en Mercado Libre y empezó a ganar terreno entre quienes buscan un teléfono premium con prestaciones de primer nivel. Con esta baja, el teléfono no solo se vuelve más competitivo dentro del segmento top, sino que además se posiciona como uno de los más atractivos para quienes priorizan potencia, fotografía y pantalla.

El Galaxy S26 Ultra llega con una ficha técnica que apunta de lleno al usuario exigente . Integra 12 GB de RAM y un procesador Snapdragon 8 Elite Octa-Core de 4.47 GHz, una combinación que promete fluidez incluso en escenarios de uso intensivo. Ya sea para multitarea, edición de fotos, gaming o consumo de contenido, el equipo está preparado para responder sin demoras.

A eso se suma una memoria interna de 256 GB, una capacidad suficiente para almacenar aplicaciones, videos, fotos y documentos sin depender de expansiones externas. También se trata de un dispositivo desbloqueado, lo que permite usarlo con la compañía telefónica que cada usuario prefiera, y además es compatible con redes 5G, un punto clave para quienes quieren un celular listo para la nueva generación de conectividad.

En el apartado de seguridad, Samsung apuesta a dos soluciones cada vez más valoradas: sensor de huella dactilar y reconocimiento facial. De ese modo, el acceso al equipo resulta práctico y rápido, sin resignar protección.

Uno de los grandes diferenciales del Galaxy S26 Ultra está en su experiencia visual. El equipo monta una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, un panel pensado para disfrutar series, películas, videojuegos y redes sociales con colores vibrantes, negros profundos y un nivel de detalle que sobresale. Para quienes consumen mucho contenido desde el celular, este punto se vuelve uno de sus mayores atractivos.

La fotografía también ocupa un lugar central. El teléfono incorpora cuatro cámaras traseras de 200 MP, 50 MP, 50 MP y 10 MP, una configuración que busca acercar una experiencia casi profesional al bolsillo. La propuesta apunta tanto a las tomas generales como al plano detalle, con un zoom óptico que permite acercamientos sin perder calidad. En la práctica, eso abre un abanico amplio para jugar con la iluminación, los encuadres y las distintas situaciones de captura.

A nivel autonomía, la batería de 5000 mAh aparece como otro punto fuerte. Samsung promete energía suficiente para una jornada intensa de trabajo, entretenimiento y uso cotidiano, con el plus de la carga inalámbrica, una función cada vez más valorada dentro del segmento premium.

Razones Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 Su pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas y cámaras potentes refuerzan su perfil premium actual. Samsung

El precio que explica su momento en Mercado Libre

Parte del atractivo actual del Galaxy S26 Ultra está en su valor. Samsung mantiene la rebaja de su serie S y, en este caso, dejó a este modelo unos $250.000 por debajo de los 2 millones de pesos. En Mercado Libre aparece a $1.740.000, con la posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas de $397.039.

Con esa baja, el equipo se convierte en una de las opciones más fuertes para quienes buscan un celular de alta gama sin saltar a cifras todavía más elevadas. Pantalla grande, potencia de sobra, cámaras ambiciosas y batería robusta: el Galaxy S26 Ultra reúne casi todo lo que hoy se espera de un flagship y, con este nuevo precio, gana un argumento extra para transformarse en uno de los más vendidos.