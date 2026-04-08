Amazon baja drásticamente el precio del Samsung Galaxy S26 Ultra
La tienda online Amazon actualizó los valores de la línea más potente de Samsung. El equipo tope de gama ahora se consigue por menos de dos millones de pesos.
El gigante del comercio electrónico Amazon lanzó una oferta temporal para el modelo más avanzado de la marca Samsung. Ahora es posible adquirir el Samsung Galaxy S26 Ultra con una rebaja directa sobre su precio de lista oficial. Este dispositivo de última generación incluye funciones de inteligencia artificial y un sistema de cámaras profesional.
Especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S26 Ultra
El equipo de Samsung viene con una pantalla de 6,9 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Este modelo viene con 512 GB de almacenamiento interno y 12 GB de memoria RAM. El procesador elegido para este año es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un componente que permite ejecutar procesos de inteligencia artificial de forma local y veloz.
Una de las funciones más comentadas en los foros de tecnología es el "Privacy Display". Esta herramienta oculta el contenido de la pantalla a personas ajenas al teléfono. Además, el Samsung Galaxy S26 Ultra funciona con la versión Android 16 bajo la capa de personalización One UI 8.5. El sistema de cámaras mantiene el sensor principal de 200 megapíxeles, pero mejora el modo Nightography para capturar fotos más claras en entornos de oscuridad total.
La batería es de 5000 mAh y soporta la nueva tecnología de carga rápida 3.0. Según los datos del fabricante, esto permite recuperar gran parte de la energía en poco tiempo si se utiliza el cargador de 60 vatios. El celular también incluye el clásico S Pen, que sigue siendo una herramienta útil para quienes necesitan tomar notas a mano o realizar ediciones de precisión en fotos y videos.
Cómo comprar el equipo en Amazon desde Argentina
El precio actual en la plataforma es de $1.810.886 pesos argentinos, lo que representa un ahorro de casi 300.000 pesos respecto al valor habitual de 2.089.486. Es importante aclarar que para recibir el producto en el país hay que sumar los costos de importación. Estos cargos adicionales alcanzan los 389.190 pesos, aunque el envío a domicilio es gratuito para los compradores locales.
La tienda Amazon indica que el envío se realiza de forma directa y que el tiempo de entrega estimado es de aproximadamente dos semanas. Al tratarse de una versión liberada, el Samsung Galaxy S26 Ultra funciona con cualquier prestadora de telefonía móvil de Argentina sin inconvenientes. El producto cuenta con un año de garantía del fabricante, lo que otorga cierta tranquilidad ante cualquier falla técnica que pueda surgir en el hardware durante los primeros meses de uso.
Muchos usuarios eligen comprar mediante este sistema para acceder a modelos que a veces tardan en llegar a las góndolas locales. La plataforma también ofrece un plan de canje, aunque esta opción suele estar limitada a residentes de ciertos países. Para los argentinos, el beneficio principal reside en la rebaja directa del precio y la seguridad que ofrece el sistema de protección al comprador del portal estadounidense.