Amazon baja drásticamente el precio del Samsung Galaxy S26 Ultra

La tienda online Amazon actualizó los valores de la línea más potente de Samsung. El equipo tope de gama ahora se consigue por menos de dos millones de pesos.

El gigante del comercio electrónico Amazon lanzó una oferta temporal para el modelo más avanzado de la marca Samsung. Ahora es posible adquirir el Samsung Galaxy S26 Ultra con una rebaja directa sobre su precio de lista oficial. Este dispositivo de última generación incluye funciones de inteligencia artificial y un sistema de cámaras profesional.

Especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 - Privacy Display El equipo de Samsung viene con una pantalla de 6,9 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Este modelo viene con 512 GB de almacenamiento interno y 12 GB de memoria RAM. El procesador elegido para este año es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un componente que permite ejecutar procesos de inteligencia artificial de forma local y veloz.

Samsung Galaxy S26 Ultra-Prueba - Portada El diseño del Samsung Galaxy S26 Ultra mantiene la estética de la serie con mejoras en la durabilidad. shutterstock Una de las funciones más comentadas en los foros de tecnología es el "Privacy Display". Esta herramienta oculta el contenido de la pantalla a personas ajenas al teléfono. Además, el Samsung Galaxy S26 Ultra funciona con la versión Android 16 bajo la capa de personalización One UI 8.5. El sistema de cámaras mantiene el sensor principal de 200 megapíxeles, pero mejora el modo Nightography para capturar fotos más claras en entornos de oscuridad total.

La batería es de 5000 mAh y soporta la nueva tecnología de carga rápida 3.0. Según los datos del fabricante, esto permite recuperar gran parte de la energía en poco tiempo si se utiliza el cargador de 60 vatios. El celular también incluye el clásico S Pen, que sigue siendo una herramienta útil para quienes necesitan tomar notas a mano o realizar ediciones de precisión en fotos y videos.

Problemas Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 La pantalla de 6,9 pulgadas del Samsung incluye tecnología de privacidad para ocultar el contenido a personas cercanas. Shutterstock Cómo comprar el equipo en Amazon desde Argentina El precio actual en la plataforma es de $1.810.886 pesos argentinos, lo que representa un ahorro de casi 300.000 pesos respecto al valor habitual de 2.089.486. Es importante aclarar que para recibir el producto en el país hay que sumar los costos de importación. Estos cargos adicionales alcanzan los 389.190 pesos, aunque el envío a domicilio es gratuito para los compradores locales.