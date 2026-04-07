La llegada del Samsung Galaxy S26 Ultra aceleró la baja del Galaxy S25 Ultra en Mercado Libre

La llegada del Galaxy S26 Ultra al mercado argentino sigue moviendo una de las variables que más impacto tienen en la gama premium: el precio del modelo anterior. En ese escenario, el Samsung Galaxy S25 Ultra comenzó a perder valor en las publicaciones de Mercado Libre y volvió a quedar en el centro de la escena como una opción fuerte para quienes buscan un celular de alta gama sin saltar directamente a la nueva generación.

Aunque el foco comercial ya empieza a correrse hacia el flamante Galaxy S26 Ultra , el Galaxy S25 Ultra sigue sosteniendo un perfil técnico de primera línea . Samsung lo equipó con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, un combo pensado para ofrecer una experiencia fluida, con gran nivel de detalle y buen rendimiento tanto en multimedia como en gaming.

A eso se suma el procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, optimizado para tareas exigentes y funciones apoyadas en inteligencia artificial. El equipo incorpora 12 GB de RAM y, en esta versión, 512 GB de almacenamiento interno, una configuración que lo deja bien parado para usuarios intensivos que necesitan espacio, velocidad y capacidad de respuesta.

En diseño, Samsung mantuvo una estética premium con marco de titanio y bordes curvos, una construcción que apunta a combinar resistencia y terminaciones de alta gama. Además, llega de fábrica con Android 15 y el paquete de conectividad esperable en este segmento: 5G, Wi-Fi, Bluetooth y puerto USB-C.

Otro de los puntos fuertes del Galaxy S25 Ultra aparece en el apartado fotográfico. El módulo trasero incluye un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom 5x. En el frente, suma una cámara de 12 MP.

La propuesta no solo busca ofrecer versatilidad en distintos tipos de toma, sino también reforzar su perfil como dispositivo orientado a creación de contenido. El celular permite grabar video en 8K e incorpora funciones de IA multimodal, mientras que la cámara periscópica de 50 MP mejora el rendimiento en capturas con zoom y escenas a distancia.

La batería, por su parte, es de 5.000 mAh y acompaña con carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica reversible. Son detalles que terminan de consolidar una ficha técnica todavía competitiva dentro del segmento más alto del mercado.

s25 ultra3 Cámaras de 200 MP, zoom avanzado y video 8K refuerzan su perfil premium competitivo. Samsung

La llegada del S26 Ultra empuja la baja

Con la nueva generación ya en circulación, el Galaxy S25 Ultra empieza a entrar en una etapa habitual dentro del mercado tecnológico: deja de ser la novedad, pero gana atractivo por precio. Esa dinámica ya se siente en Mercado Libre, donde el equipo muestra una rebaja muy fuerte frente a su valor anterior.

Recién en ese punto aparece uno de los datos que más puede inclinar la balanza para el comprador: el Samsung Galaxy S25 Ultra pasó de $2.698.000 a $1.889.000, lo que representa un descuento del 29% y una baja superior a los $800.000. Además, la publicación permite pagarlo en hasta 6 cuotas de $442.340.

Así, mientras el Galaxy S26 Ultra empieza a concentrar la atención, el S25 Ultra se acomoda como una de las alternativas más tentadoras para quienes quieren seguir en la gama premium de Samsung, pero con un precio bastante más accesible que hace apenas unas semanas.