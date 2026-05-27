El Smart TV de Samsung que arrasa en Mercado Libre: 24% OFF y en cuotas para disfrutar el Mundial 2026

A pocos meses de una nueva temporada cargada de fútbol internacional y con la expectativa puesta en el próximo Mundial 2026 , las ofertas en televisores empiezan a ganar protagonismo en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre . En ese contexto, Samsung lanzó una promoción destacada para su Smart TV UHD de 50 pulgadas, con un descuento del 24 % y financiación en cuotas, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para quienes buscan renovar el living y disfrutar los partidos con calidad 4K.

La Smart TV Samsung de 50 pulgadas cuenta con una pantalla LED UHD 4K que promete imágenes más nítidas, colores intensos y un mejor nivel de detalle. Este tipo de resolución resulta ideal para transmisiones deportivas, especialmente pensando en la próxima temporada futbolera y los torneos internacionales que concentran la atención de millones de fanáticos.

Además del tamaño, uno de los puntos fuertes del televisor es su sistema operativo Tizen, desarrollado por Samsung, que permite acceder rápidamente a plataformas de streaming, aplicaciones y contenido multimedia. La interfaz se destaca por ser fluida y sencilla de navegar, algo valorado por los usuarios que buscan practicidad en el día a día.

En materia de conectividad, el equipo incluye Wi-Fi y Bluetooth, facilitando la vinculación con celulares, parlantes y otros dispositivos del hogar. También suma tres puertos HDMI, una característica importante para quienes utilizan consolas de videojuegos, decodificadores o dispositivos externos de manera simultánea.

ChatGPT Image 23 abr 2026, 03_40_51 p.m. El televisor incluye sistema Tizen, Wi-Fi, Bluetooth y control por voz mediante asistente virtual Bixby integrado. Imagen generada por la IA

Diseño liviano y control desde el celular

Otro aspecto destacado del modelo es su diseño delgado y moderno, pensado para integrarse fácilmente en distintos ambientes del hogar. Según describen compradores en Mercado Libre, uno de los diferenciales es la posibilidad de manejar el televisor desde el teléfono celular, además de utilizar comandos de voz mediante el asistente virtual Bixby, integrado en el sistema.

“El televisor ofrece una excelente calidad de imagen y un sistema operativo rápido y fácil de usar. Además, destaca por su diseño liviano y la posibilidad de manejarlo desde el teléfono, lo que lo convierte en una opción moderna y práctica”, comentó un usuario que adquirió el producto a través de la plataforma.

La incorporación de asistentes virtuales y funciones inteligentes se volvió uno de los puntos más buscados en televisores de nueva generación, especialmente en hogares donde el ecosistema tecnológico ya incluye smartphones, tablets y dispositivos conectados.

ChatGPT Image 2 abr 2026, 02_12_59 p.m. Samsung suma Tizen, Bixby y amplia conectividad para convertir este televisor en una opción versátil. Imagen generada por la IA

Descuento del 24 % y financiación en cuotas

Actualmente, el televisor Samsung UHD de 50 pulgadas tiene un precio promocional de $679.998 en Mercado Libre, luego de una rebaja del 24 % respecto de su valor original de $899.999. Además, la oferta permite financiar la compra en nueve cuotas de $75.555 sin diferencias de precio.

En un contexto donde los productos tecnológicos suelen registrar fuertes aumentos, las promociones por el Mundial 2026 y los planes de financiación ganan protagonismo entre los consumidores que buscan equipamiento para el hogar sin realizar un desembolso único elevado.