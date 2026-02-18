iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: ¿cuáles son las diferencias reales del nuevo modelo?

Apple renovó su catálogo y la duda sobre la necesidad de pegar el salto al último modelo es debate. El nuevo iPhone 17 Pro llega con mejoras que no se ven a simple vista pero que cambian el rendimiento diario, especialmente por su nuevo sistema de refrigeración y el aumento en la memoria interna de base del iPhone .

En esta comparativa técnica de 2026, queda claro que la empresa busca afianzar la eficiencia. Mientras el modelo del año pasado—el iPhone 16 Pro — sigue siendo una opción muy válida, la nueva generación despeja el camino para funciones que requieren un hardware más pesado. La diferencia de precio es marcada, pero los fierros que trae adentro el nuevo modelo justifican la inversión para los usuarios más exigentes.

El iPhone 16 Pro venía con el chip A18 Pro y 8 GB de memoria RAM, una configuración que se la banca bien para la mayoría de las tareas. Sin embargo, el nuevo equipo integra el procesador A19 Pro y sube la apuesta con 12 GB de RAM. Este aumento es clave porque permite que la inteligencia artificial nativa corra con mucha más fluidez y sin que el teléfono se tilde.

Otro acierto técnico es la gestión del calor. El nuevo modelo incorpora una cámara de vapor y un chasis de aluminio que disipa mejor la temperatura. Esto es una mejora importante respecto al modelo previo, que solía calentar un poco cuando se le exigía mucho con juegos o edición de video. Además, el almacenamiento base ahora arranca en los 256 GB, eliminando finalmente los 128 GB que ya quedaban cortos para casi todos.

En el apartado de las cámaras, el salto técnico se nota especialmente en el teleobjetivo. El iPhone 16 Pro tiene un sensor de 12 megapíxeles con un zoom óptico de 5 aumentos. En cambio, el dispositivo actual sube la resolución de esa lente a los 48 megapíxeles y estira el zoom hasta los 8 aumentos. Esto permite sacar fotos de lejos con una claridad superior, manteniendo el detalle incluso cuando hay poca luz.

iPhone 16 Pro El iPhone 16 Pro sigue siendo la opción de preferencia para creadores de contenido. Shutterstock

La cámara frontal también recibió un ajuste. Pasó de los 12 MP del modelo anterior a los 18 MP. Ahora cuenta con la tecnología Center Stage, que te sigue y te mantiene en el medio del cuadro durante las videollamadas. Para los que graban mucho contenido, el nuevo modelo suma video ultraestabilizado y captura dual, herramientas que el sensor del año pasado no manejaba con la misma precisión técnica.

Pantalla y autonomía de la batería

La pantalla OLED de 6,3 pulgadas se mantiene, pero el brillo máximo dio un salto de 1.000 nits. El modelo de 2025 llegaba a los 2.000 nits, mientras que el actual alcanza los 3.000 nits. Fijate que esto no es solo un número; en la práctica permite que veas el celu perfecto bajo el sol del mediodía sin tener que forzar la vista.

En cuanto a la autonomía, el nuevo chip A19 Pro es más eficiente y gasta menos energía. Apple indica que el equipo llega a las 31 horas de reproducción de video, superando las 27 horas que marcaba la versión anterior. Son cuatro horas extra que te permiten llegar a la noche con carga de sobra. Por todo esto, la evolución técnica de este año es sólida y apunta a corregir los puntos flojos del modelo previo.