Walmart: el iPhone 13 alcanza el precio más bajo y sorprende con un 30% de descuento

Cuenta con una pantalla de 6,1 pulgadas, rendimiento fluído, batería de larga duración y un sistema de doble cámaras.

El iPhone que ha conseguido el precio más bajo y se puede pagar en cuotas.

A pesar de ser uno de los modelos más viejos, el iPhone 13 aún es querido por muchos. Este celular funciona como una excelente opción para comenzar en el ecosistema de Apple porque cuenta con funciones premium que se consiguen por un precio menor. Una gran prueba de ello es la oferta de Walmart por tiempo limitado.

Este celular sigue sorprendiendo a los usuarios porque tiene un rendimiento potente gracias a su chip A15 Bionic, que hace funcionar las aplicaciones y juegos más exigentes sin problemas. Aunque el celular pronto dejará de recibir actualizaciones, los usuarios aseguran que es una opción económica y que aún funciona muy bien.

No te pierdas todo lo que puedes hacer con este celular Embed - Mira lo asombroso que es el iPhone 13 En cuanto a cámara, una de las características más buscadas por los amantes de la marca tecnológica, este celular tiene un sistema de dos cámaras. Ambos lentes son de 12 MP y mantienen una calidad alta de foto y video (4K) que sigue superando a muchos modelos que han sido lanzados durante 2026.

Por otro lado, el diseño y su pantalla tampoco se quedan atrás. El iPhone 13 tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas que ofrece una experiencia visual digna y está acompañada de un diseño moderno pero con el notch reducido. La única desventaja que notaron los usuarios fue el material de la parte trasera ya que es de vidrio y se rompe fácilmente.