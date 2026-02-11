iPhone 18 Pro: Apple filtró los tres cambios de diseño para este año

La nueva generación del iPhone 18 Pro llegaría con una Isla Dinámica más chica y otros colores. Apple busca pulir la estética tras el éxito del modelo previo.

Apple ya prepara el terreno para el lanzamiento de su próxima joya a finales de 2026. Según las últimas filtraciones, el iPhone 18 Pro presentará tres modificaciones estéticas que buscan unificar el aspecto del chasis, reducir el tamaño de la muesca frontal y renovar la paleta de colores disponibles para los usuarios.

La empresa no quiere hacer locuras con el diseño porque la serie actual funciona muy bien en ventas, pero sabe que hay detalles que cansan. Uno de los puntos que más críticas recibió fue el acabado de dos tonos en la parte de atrás. Para solucionar esto, el filtrador "Instant Digital" comentó en la red social Weibo que el vidrio trasero tendrá un nuevo proceso de fabricación que elimina la diferencia de color con el marco de aluminio. La idea es lograr un aspecto totalmente integrado que se vea como una sola pieza.

iPhone 18 Apple evalúa tonos como marrón café y borgoña para mantener la tendencia de colores intensos en toda su gama de teléfonos. Shutterstock Un diseño más uniforme y una Isla Dinámica reducida En el frente del equipo también hay cambios que se notan al toque. Aunque los tamaños de pantalla del Pro y el Pro Max se mantienen igual que ahora, el recorte superior será bastante más discreto. Los reportes indican que la Isla Dinámica será un 35% más chica. No hay mucha ciencia en este avance: Apple logró mover algunos componentes del sistema Face ID debajo del panel, lo que libera espacio útil en la zona superior.

iPhone 18 Dymanic ISland La reducción del 35% en la Isla Dinámica es posible gracias al traslado de sensores de reconocimiento facial bajo la pantalla. Imagen generada con IA A pesar de que muchos esperaban un simple agujerito para la cámara, la marca todavía prefiere mantener su isla interactiva. Esta reducción de tamaño permite que el software tenga más lugar para mostrar notificaciones sin que el hardware moleste tanto a la vista. Es un paso intermedio que muestra hacia dónde va la tecnología móvil de la marca antes de llegar a la pantalla completa total en el futuro.

La paleta de colores del iPhone 18 Pro y la ausencia del negro El tercer cambio tiene que ver con los colores, un apartado donde Apple se la juega cada vez más. Tras el éxito rotundo del tono naranja del año pasado, la empresa probó tres variantes nuevas para los modelos Pro de 2026: marrón café, púrpura y borgoña. Lo que sí puede caerle mal a los usuarios más clásicos es que, por ahora, no hay noticias de una versión en color negro para esta tanda.