Apple prepara la nueva MacBook Pro con diseño renovado y pantalla OLED para fines de 2026

Apple planea un cambio total para su línea de notebooks más potentes. El lanzamiento de la próxima MacBook Pro marcará el primer rediseño importante en cinco años, con una estructura mucho más delgada y la incorporación de paneles fabricados por Samsung para mejorar la calidad de imagen de forma completa.

Antes de que llegue el nuevo diseño, la marca lanzará versiones actualizadas de los modelos actuales. Este mismo mes aterrizan los chips M5 Pro y M5 Max, que prometen puntajes muy altos en las pruebas de rendimiento. Estos equipos mantienen la estética que ya conocemos pero ganan mucha potencia bruta. Según los reportes del sector, estos procesadores saldrán junto con la versión 26.3 de macOS en las próximas semanas para renovar la oferta profesional antes del gran cambio de fin de año.

Las novedades estéticas y la pantalla OLED de Samsung El cambio más esperado llegará recién entre octubre y diciembre. Los informes de la cadena de suministros indican que Samsung ya prepara la producción masiva de los paneles OLED para los modelos de 14 y 16 pulgadas. Esta tecnología reemplaza al viejo IPS LCD y ofrece negros reales junto con un ahorro de energía superior. Se estima que el fabricante coreano enviará unos 2 millones de unidades antes de que termine el año, demostrando que la apuesta por este tipo de pantallas va muy en serio.

Apple Macbook Pro 1 Apple lanzará primero los chips M5 Pro y M5 Max para el chasis actual antes del cambio total de diseño de sus Macbooks. Imagen generada con IA Además de la pantalla, el chasis será más delgado que el de ahora. Apple también planea cambiar el "notch" o muesca de la cámara por un agujero más chico en el panel, parecido al de los teléfonos modernos para que no moleste tanto a la vista. Incluso hay rumores sobre la llegada de una pantalla táctil por primera vez en la historia de estas máquinas, aunque esto todavía no está confirmado por la oficina central. Lo que sí es seguro es que el cambio de apariencia será lo que mueva la aguja en las ventas de este año.

Apple y su nueva estrategia para el mercado profesional La firma busca captar a los profesionales que todavía no saltaron a los chips propios de la marca o que siguen con equipos de hace varias generaciones. Con un diseño más liviano y una mejor pantalla, el objetivo es que el recambio sea masivo. Según publicó el medio The Elec, el panel se fabrica en la línea A6 de Samsung Display, lo que asegura una capacidad de respuesta y colores que los usuarios vienen pidiendo hace rato. El salto tecnológico es claro y busca despegarse de la competencia de forma tajante.