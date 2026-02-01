El iPhone 15 entra en oferta en Mercado Libre y tiene un 54% de descuento

La llegada de nuevos modelos y el reacomodamiento del mercado volvió a impactar en los precios de Apple en Argentina . En las últimas horas, una publicación de Mercado Libre mostró una fuerte baja en el iPhone 15, uno de los equipos más recientes de la marca, con un descuento del 54% sobre su valor original.

Se trata de una rebaja poco habitual para un modelo que todavía se considera actual dentro del ecosistema Apple y que mantiene varias de las funciones más buscadas por los usuarios.

El iPhone 15 mantiene el diseño moderno que Apple viene consolidando en sus últimas generaciones, con una pantalla Super Retina XDR que ofrece alto brillo, buena nitidez y excelente rendimiento en exteriores.

Uno de los diferenciales del modelo es la Dynamic Island, que permite ver alertas, actividades en vivo y notificaciones sin interrumpir el uso del equipo, una función que ya se volvió central en la experiencia diaria del iPhone .

En el apartado técnico, el iPhone 15 incorpora el chip A16 Bionic, un procesador potente que garantiza fluidez en el uso cotidiano, juegos exigentes y grabación de video, acompañado por 6 GB de memoria RAM. A eso se suma un panel pensado para uso intenso: pantalla Super Retina XDR de 6,1” y un diseño resistente al agua y al polvo con certificación IP68, además de frente con Ceramic Shield y chasis de aluminio.

El iPhone 15 mantiene funciones clave como la Dynamic Island, cámara de 48 MP y chip A16 Bionic pese a la rebaja.

En fotografía, el equipo sube un escalón con una cámara principal de 48 MP que permite capturas en súper alta resolución y también dispara en 24 MP como opción “equilibrada” para el día a día. Además del gran angular, trae ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo 2x de 12 MP habilitado por el sensor quad-pixel, con estabilización óptica por desplazamiento del sensor, lo que ayuda a sostener detalle y nitidez incluso con poca luz o en escenas en movimiento.

En video, el iPhone 15 también suma argumentos: puede grabar en 4K y ofrece modos pensados para creadores como el modo Cine (hasta 4K HDR a 30 fps), el modo Acción (hasta 2,8K a 60 fps) y grabación HDR con Dolby Vision (hasta 4K a 60 fps).

También incorpora USB-C, una de las novedades más importantes de esta generación, y mantiene funciones de seguridad como la detección de choques, que puede ayudar a pedir asistencia en emergencias. En paralelo, Apple refuerza el enfoque en privacidad con herramientas del sistema que apuntan a que el usuario tenga más control sobre sus datos.

Cuánto cuesta el iPhone 15 con el descuento del 54%

Según la publicación vigente en Mercado Libre, el Apple iPhone 15 de 128 GB aparece con un precio de $1.362.146, cuando su valor de referencia rondaba los $3.000.000, lo que representa una rebaja del 54%.

La oferta incluye financiación en 6 cuotas, envío gratis y stock disponible, lo que convierte a esta publicación en una de las más llamativas del momento para quienes buscan ingresar al ecosistema Apple con un modelo reciente.

Como siempre, antes de comprar es clave revisar la reputación del vendedor, las condiciones de garantía y el detalle de la publicación para confirmar el estado del equipo y los accesorios incluidos.