Caminatas entre sierras y casas históricas: el pueblo de San Luis reconocido entre los mejores del mundo

Hay lugares en Argentina que no compiten por ruido ni por velocidad. La Carolina es uno de ellos. Con alrededor de 300 habitantes, este pequeño pueblo de San Luis se recuesta en las Sierras Puntanas y parece hecho a escala humana: calles cortas, aire limpio y una calma que se nota apenas uno llega.

Esa autenticidad fue justamente lo que llamó la atención fuera del país. La localidad fue distinguida por el programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, un reconocimiento que suele poner en la vitrina a destinos que conservan su identidad y la convierten en experiencia para el visitante.

La gran novedad para las vacaciones 2026 es que el centro histórico cambiará su dinámica. Durante enero y febrero, La Carolina implementará un esquema peatonal por dos meses: en ese sector no habrá circulación de vehículos, y la idea es que el pueblo se recorra caminando, sin bocinazos ni apuro. El funcionamiento será diario, en la franja de 10 a 19, con acceso libre a las calles principales y a los espacios más visitados. En ese mismo horario estará disponible la oficina de informes turísticos, que orientará sobre recorridos, actividades y propuestas del día.

La decisión tiene una lógica clara: potenciar lo que el pueblo ya ofrece de manera natural . Sin autos, el paseo se vuelve más amable. Se puede mirar la arquitectura con tiempo, detenerse en una fachada, sacar fotos sin correr riesgos y, sobre todo, sentir el paisaje serrano como parte del recorrido y no como un fondo lejano. En un destino pequeño, esa diferencia se nota rápido. La caminata deja de ser un traslado y pasa a ser el plan.

La Carolina no es un punto turístico armado a fuerza de marketing. Su atractivo está en lo que conserva. Por eso aparece dentro del mapa de “Pueblos Auténticos” y, además, suma la distinción internacional de ONU Turismo. Ese tipo de selecciones, en general, resalta comunidades que cuidan su patrimonio, sostienen tradiciones y no rompen el equilibrio con el entorno natural. En otras palabras: lugares donde el turismo se integra en la vida del pueblo y no la desplaza.

En esa línea, la peatonalización del casco histórico funciona como una señal de rumbo. No se trata solo de ordenar el tránsito, sino de darle prioridad a la experiencia del visitante y al cuidado del lugar. Menos vehículos significa menos impacto en un espacio reducido, más tranquilidad y una manera de recorrer que encaja con la identidad serrana. La propuesta también apunta a fortalecer un modelo de desarrollo que pone en primer plano la conservación y el respeto por el paisaje.

Oro en el río y una mina que se puede visitar

Entre sus rarezas, La Carolina guarda una que sorprende incluso a viajeros frecuentes: en el río todavía se pueden buscar pequeñas pepitas de oro. La práctica está ligada a la historia minera de la zona y se mantiene viva como una actividad recreativa. Ariel Farber, guía de Huellas Turismo, contó al diario La Nación: “Es una actividad que empezó hace 240 años y que todavía muchos hacen como hobby”. La escena es simple y casi hipnótica: pala en mano, se extrae arena de un punto determinado, se coloca en una batea o fuente de madera y se la mueve lentamente dentro del agua para que los materiales se separen. Si hay suerte, queda en el fondo un brillo mínimo, un granito que cambia la cara del que lo encuentra.

El relato local suma un dato más: se comenta que habitantes del pueblo y de zonas cercanas juntan esos granitos con paciencia y luego los venden. No es un plan de riqueza rápida, sino una tradición que mezcla juego, historia y expectativa. Y para quienes quieran ir un paso más allá, también está la visita a una mina que permite entrar en contacto directo con ese pasado. El recorrido se hace con guías y exige protección específica que se entrega o se solicita en el lugar: casco, linterna y botas de goma.

La caminata por los túneles agrega otra capa a la experiencia. Según la historia que acompaña el circuito, el túnel fue construido por ingleses que buscaban oro y terminó abandonado en 1870. Así, en un mismo destino conviven tres planes que se sostienen entre sí: caminar por un centro sin autos, mirar un pueblo que preserva su estética y asomarse a una tradición minera que todavía late. Para el verano 2026, La Carolina se perfila como un refugio distinto: pequeño, sereno y con un toque de aventura.