Ni Carlos Paz ni Mina Clavero: el rincón de Córdoba que sorprende con paisajes únicos y estilo colonial

Un pueblo con amplia variedad de actividades que es ideal para visitar en marzo en familia.

San Javier y Yacanto es uno de los destinos mejor guardados de Córdoba y una opción ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes únicos en marzo. Ubicado al pie de las Sierras Grandes y cerca del cerro Champaquí, este pueblo combina aventura, descanso y propuestas gastronómicas en un entorno privilegiado.

Lejos del ruido de los grandes centros turísticos, este rincón serrano se destaca por sus laderas verdes, quebradas naturales, arroyos de aguas cristalinas y una biodiversidad que sorprende en cada recorrido. A ese paisaje se suman casonas de estilo inglés, hosterías con encanto y un balneario municipal que invita a disfrutar al aire libre.

san javier y yacanto El pueblo de San Javier y Yacanto se ubica sobre la ladera serrana con vistas al valle de Traslasierra. Gobierno Argentina Actividades para hacer en el pueblo de Córdoba Caminar por sus calles es encontrarse con talleres de artistas y artesanos que ofrecen productos regionales únicos. La perfumería artesanal, la comida orgánica y los dulces caseros son algunos de los sellos distintivos de la zona, ideales para quienes buscan experiencias más auténticas.

San Javier y Yacanto es un destino perfecto para los amantes del trekking. Cuenta con senderos de distinta dificultad que permiten adentrarse en la naturaleza serrana.

San Javier y Yacanto, Córdoba San Javier y Yacanto, el pueblo de Córdoba donde la sierra y el río definen el paisaje. Shutterstock El gran protagonista es el cerro Champaquí, el más alto de Córdoba, que representa un desafío para excursionistas experimentados. Sin embargo, también hay circuitos más accesibles para quienes prefieren caminatas tranquilas sin perder contacto con el entorno.