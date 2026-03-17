Ni Carlos Paz ni Mina Clavero: el rincón de Córdoba que sorprende con paisajes únicos y estilo colonial
Un pueblo con amplia variedad de actividades que es ideal para visitar en marzo en familia.
San Javier y Yacanto es uno de los destinos mejor guardados de Córdoba y una opción ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes únicos en marzo. Ubicado al pie de las Sierras Grandes y cerca del cerro Champaquí, este pueblo combina aventura, descanso y propuestas gastronómicas en un entorno privilegiado.
Lejos del ruido de los grandes centros turísticos, este rincón serrano se destaca por sus laderas verdes, quebradas naturales, arroyos de aguas cristalinas y una biodiversidad que sorprende en cada recorrido. A ese paisaje se suman casonas de estilo inglés, hosterías con encanto y un balneario municipal que invita a disfrutar al aire libre.
Actividades para hacer en el pueblo de Córdoba
Caminar por sus calles es encontrarse con talleres de artistas y artesanos que ofrecen productos regionales únicos. La perfumería artesanal, la comida orgánica y los dulces caseros son algunos de los sellos distintivos de la zona, ideales para quienes buscan experiencias más auténticas.
San Javier y Yacanto es un destino perfecto para los amantes del trekking. Cuenta con senderos de distinta dificultad que permiten adentrarse en la naturaleza serrana.
El gran protagonista es el cerro Champaquí, el más alto de Córdoba, que representa un desafío para excursionistas experimentados. Sin embargo, también hay circuitos más accesibles para quienes prefieren caminatas tranquilas sin perder contacto con el entorno.
Otro de los atractivos que crece en la región es el enoturismo. La zona cuenta con bodegas que ofrecen visitas guiadas y degustaciones, una experiencia que combina paisaje, cultura y producción local.
¿Cómo llegar?
Se puede acceder en auto desde la ciudad de Córdoba en un recorrido de aproximadamente 3 horas. También hay servicios de transporte público que conectan con localidades cercanas, lo que lo convierte en un destino accesible para una escapada de fin de semana.