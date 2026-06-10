La adolescente apareció sana y salva: la principal teoría sobre las más de 30 horas de búsqueda en Córdoba

La intensa búsqueda de una adolescente de 15 años en Córdoba terminó este martes con un desenlace positivo. Tras más de 30 horas de incertidumbre, la joven fue encontrada sana y salva en una casa abandonada de la ciudad de Jesús María, a pocos kilómetros de su domicilio en Colonia Caroya.

El operativo movilizó a casi 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero, personal de Bomberos, integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y contó además con la activación del Alerta Sofía, el sistema nacional utilizado para casos de desaparición de menores.

Aunque la Justicia aún no difundió conclusiones oficiales, la principal línea investigativa apunta a que la adolescente se habría ausentado de su hogar por decisión propia y que no habría sido víctima de un delito.

La adolescente fue encontrada con vida en esta casa abandonada.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la reconstrucción preliminar indica que la joven salió de la escuela al mediodía del lunes y posteriormente se habría encontrado con un adolescente de 17 años con quien mantendría una relación afectiva.

Los investigadores creen que ambos permanecieron durante más de un día en una vivienda abandonada de Jesús María, donde finalmente fueron localizados por la Policía.

Cómo fue la búsqueda

La denuncia por la desaparición fue presentada el lunes por la tarde, luego de que la adolescente no apareciera en la parada donde su madre la recogía habitualmente al salir de clases.

La Fiscalía de Jesús María intervino de inmediato y ordenó una serie de medidas que incluyeron relevamiento de cámaras de seguridad, toma de testimonios y diversas tareas de campo para reconstruir los movimientos de la menor.

Según trascendió, el hallazgo no fue producto de un rastrillaje al azar, sino que se logró a partir de una pista concreta obtenida durante la investigación.

"La buscábamos en lugares abiertos y terminamos encontrándola en una casa", resumió una fuente cercana al operativo.

El estado de salud de la adolescente

Tras ser localizada, la joven fue trasladada a un centro de salud de Jesús María para realizarle controles médicos de rutina.

Las autoridades informaron que se encontraba en buen estado general y sin lesiones de consideración.

Ahora la Justicia buscará establecer con precisión qué ocurrió durante las más de 30 horas en las que permaneció fuera de su hogar y cuál fue el rol del otro adolescente encontrado junto a ella.

El alivio de la familia

Luego del hallazgo, la madre de la adolescente expresó su agradecimiento a quienes participaron del operativo y describió la angustia vivida durante la búsqueda.

La mujer explicó que comenzó a preocuparse cuando su hija no apareció en el lugar donde la esperaba diariamente después de la escuela y no respondió llamados ni mensajes.

También señaló que desconocía el vínculo que la joven mantenía con el otro adolescente involucrado en el caso y sostuvo que será necesario dialogar para comprender las razones que llevaron a su hija a tomar esa decisión.

Con la aparición de la menor, la investigación entra ahora en una nueva etapa centrada en reconstruir los hechos y determinar las circunstancias exactas de su ausencia.