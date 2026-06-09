Así es la casa abandonada donde encontraron a la adolescente que desapareció en Colonia Caroya

La adolescente de 15 años apareció con vida en una casa abandonada de Jesús María tras un intenso operativo con drones, helicópteros y 90 efectivos.

Cómo es la casa donde encontraron a Luciana B.

Córdoba vivió horas de máxima tensión hasta que este martes por la tarde apareció con vida Luciana B., la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en Colonia Caroya. La menor fue hallada en una casa abandonada de Jesús María y ya se encuentra junto a su familia, según informaron las autoridades.

La joven fue encontrada en una vivienda deshabitada ubicada frente a los Tribunales de Jesús María, una zona de alto tránsito, de acuerdo a lo confirmado por César Seculi, secretario de Gobierno de Colonia Caroya.

Luciana Barrios construcción abandonada La adolescente fue encontrada con vida en esta casa abandonada. Según precisaron las autoridades, Luciana estaba acompañada por otro adolescente de 16 años, también oriundo de Colonia Caroya.

Tras el hallazgo, la menor fue trasladada al Hospital de Jesús María para someterse a distintos controles médicos. Más tarde, el Ministerio Público Fiscal confirmó que ya regresó con su familia.

La investigación continúa en marcha para esclarecer cómo se produjo la desaparición y en qué circunstancias fue encontrada la adolescente.