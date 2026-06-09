Así es la casa abandonada donde encontraron a la adolescente que desapareció en Colonia Caroya
La adolescente de 15 años apareció con vida en una casa abandonada de Jesús María tras un intenso operativo con drones, helicópteros y 90 efectivos.
Córdoba vivió horas de máxima tensión hasta que este martes por la tarde apareció con vida Luciana B., la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en Colonia Caroya. La menor fue hallada en una casa abandonada de Jesús María y ya se encuentra junto a su familia, según informaron las autoridades.
La joven fue encontrada en una vivienda deshabitada ubicada frente a los Tribunales de Jesús María, una zona de alto tránsito, de acuerdo a lo confirmado por César Seculi, secretario de Gobierno de Colonia Caroya.
Según precisaron las autoridades, Luciana estaba acompañada por otro adolescente de 16 años, también oriundo de Colonia Caroya.
Tras el hallazgo, la menor fue trasladada al Hospital de Jesús María para someterse a distintos controles médicos. Más tarde, el Ministerio Público Fiscal confirmó que ya regresó con su familia.
La investigación continúa en marcha para esclarecer cómo se produjo la desaparición y en qué circunstancias fue encontrada la adolescente.
Cómo fue el operativo para encontrar a Luciana en Córdoba
Durante la búsqueda se desplegó un importante operativo en distintos puntos de la región, con la participación de helicópteros, drones, 25 móviles y unos 90 efectivos.
Entre los recursos utilizados para dar con la adolescente estuvieron:
- Helicópteros y drones para rastrillar zonas rurales
- Más de 25 móviles policiales
- Unos 90 efectivos de distintas áreas
- Perros especializados en búsqueda
La desaparición de la menor había sido denunciada este lunes al mediodía en Colonia Caroya, provincia de Córdoba. La adolescente había sido vista por última vez cerca del Colegio Bonoris, donde asiste a clases.
Qué se sabe sobre la desaparición de la adolescente
A partir de la denuncia, el Ministerio de Seguridad de Córdoba, encabezado por Juan Pablo Quinteros, activó un amplio operativo de rastrillaje en localidades cercanas y zonas rurales. Del procedimiento participaron helicópteros, perros especializados y decenas de efectivos policiales.
Las autoridades ahora intentan reconstruir los movimientos de la adolescente y determinar las circunstancias en las que permaneció durante las horas en las que fue intensamente buscada.