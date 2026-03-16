La pequeña comarca de Córdoba donde el silencio, los arroyos y las sierras marcan el ritmo

En el mapa serrano de Córdoba hay lugares que todavía conservan una calma difícil de encontrar en otros destinos turísticos. Uno de ellos es Characato, una pequeña comarca ubicada en la Pampa de Olaen, al pie de formaciones rocosas y rodeada por arroyos que atraviesan el paisaje.

A unos 132 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a unos 38 de La Falda, este rincón serrano aparece como un refugio natural donde el sonido dominante es el del agua que corre entre las piedras o el canto de los pájaros en los frutales. Esa quietud le dio un apodo particular: muchos lo conocen como la “Villa del Silencio”.

La geografía del lugar combina sierras, arroyos y pequeñas cascadas. Uno de los puntos más visitados es la cascada Las Bandurrias, formada por un arroyo que desciende entre piedras rojizas hasta crear un espejo de agua donde es posible nadar durante los meses más cálidos.

El paisaje también se destaca por su riqueza histórica. En las cercanías de Characato se encuentran cerca de 150 aleros naturales, refugios rocosos que fueron utilizados por los pueblos originarios de la región, especialmente los comechingones .

Las montañas cercanas completan la escena natural. Dos de los cerros más conocidos de esta zona de Córdoba son el Tres Picos y el Characato, cuyas formaciones rocosas suelen ser sobrevoladas por cóndores andinos que se desplazan aprovechando las corrientes de aire de las sierras.

En las sierras que rodean Characato en Córdoba es posible observar cóndores sobrevolando los cerros.

La vida en este rincón serrano gira en torno a la naturaleza. Caminatas hacia las fuentes cristalinas de la Cañada del Laurel, recorridos en mountain bike o cabalgatas que parten desde localidades cercanas forman parte de las actividades habituales para quienes visitan la zona.

Otro punto de interés es la capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro, una construcción sencilla y pintoresca que forma parte del paisaje local y que está rodeada de historias transmitidas por los habitantes del lugar.

image Desde Córdoba Capital se debe tomar la RN 20, continuar por la RP 73 y RN 38 hacia el departamento de Cruz del Eje. Córdoba Turismo

Gracias a la escasa contaminación lumínica, el cielo nocturno también se vuelve un espectáculo. En las noches despejadas, las estrellas se observan con gran claridad, algo que convierte a este rincón de Córdoba en un lugar ideal para contemplar el firmamento.

Characato demuestra que Córdoba todavía guarda espacios donde la naturaleza y el silencio siguen siendo protagonistas. Una pequeña comarca serrana donde arroyos, cascadas y montañas crean un escenario perfecto para desconectarse del ritmo cotidiano.