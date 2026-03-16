El pueblo de Córdoba que es ideal para una escapada entre naturaleza y vistas panorámicas

El pueblo de Los Cocos se levanta sobre uno de los puntos más altos del Valle de Punilla , motivo por el cual muchos lo conocen como el “balcón de Punilla”. Desde este sector de las sierras el paisaje se abre hacia todo el valle, generando vistas amplias que explican por qué este pueblo se convirtió en uno de los lugares más elegidos para escapadas serranas.

Entre bosque y montaña, este pueblo de Córdoba combina naturaleza con propuestas para recorrer al aire libre. Los senderos que rodean el área permiten caminar entre sierras, realizar paseos a caballo o recorrer caminos en bicicleta mientras se observan las panorámicas del valle.

Uno de los recorridos más conocidos del pueblo es el ascenso al cerro El Camello, donde se encuentra El Mástil, un monolito de 31 metros de altura que se eleva sobre el paisaje serrano. Desde ese punto, sumado a la altura del cerro, se obtiene una vista abierta del Valle de Punilla que se extiende hacia distintos pueblos cercanos .

Otra alternativa para quienes disfrutan del trekking es el cerro Cabeza de Soldado, que alcanza aproximadamente los 1440 metros de altura. El camino hasta su cumbre atraviesa sectores de vegetación serrana y ofrece distintos miradores naturales.

El pueblo de Los Cocos es conocido como el balcón del Valle de Punilla por sus vistas panorámicas.

El patrimonio cultural también forma parte del recorrido por el pueblo. En medio del entorno serrano aparece la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, una construcción de estilo americanista inaugurada en 1934 que se integra al paisaje natural del lugar.

A pocos metros de allí se encuentra el monasterio Abba Padre, donde una pequeña comunidad religiosa realiza trabajos artesanales, tejidos y tareas vinculadas a la botánica en su huerto y vivero.

El arte también tiene su espacio dentro del pueblo. El Museo La Loma expone de manera permanente obras de la artista Victoria Crenna de Majorel y funciona además como centro cultural donde se desarrollan talleres artísticos.

Los Cocos también es conocido por sus propuestas recreativas. Uno de los puntos más visitados es el complejo El Descanso, un antiguo hotel transformado en parque con diferentes atracciones al aire libre.

En ese mismo sector se encuentra una aerosilla que permite subir a lo alto de un cerro y observar el paisaje serrano desde otra perspectiva. Para quienes viajan en familia, el pueblo también cuenta con parques recreativos y un pequeño tren que recorre sectores de la montaña.

Gracias a su altura, sus miradores naturales y sus múltiples actividades, Los Cocos se consolidó como un pueblo serrano donde naturaleza, cultura y recreación conviven en un mismo paisaje.