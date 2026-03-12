El pueblo peatonal de Córdoba ideal para aprovechar el fin de semana largo de marzo

El pueblo de La Cumbrecita se encuentra en el valle de Calamuchita y es conocido por una particularidad que lo distingue dentro del turismo argentino: es completamente peatonal. Desde el ingreso, los visitantes deben dejar el auto en estacionamientos habilitados y continuar el recorrido caminando entre senderos y calles de piedra.

Rodeado de bosques de pinos, arroyos y sierras, el pueblo conserva una estética inspirada en los pueblos alpinos de Europa. Sus casas de madera, techos inclinados y jardines floridos refuerzan esa identidad que lo convirtió en uno de los destinos más fotografiados de Córdoba .

Uno de los grandes atractivos del lugar es el contacto directo con la naturaleza. Senderos señalizados permiten recorrer distintos puntos del pueblo y sus alrededores, conectando miradores naturales, cascadas y sectores donde el agua desciende desde la sierra.

Entre los recorridos más conocidos aparecen La Olla, un balneario natural donde el arroyo forma un pequeño pozón rodeado de piedras, y la cascada Grande, una caída de agua que se encuentra a pocos minutos caminando desde el centro del pueblo.

El entorno también invita a realizar caminatas más extensas por los cerros cercanos, donde se abren vistas panorámicas del valle de Calamuchita y del paisaje serrano que rodea a La Cumbrecita .

La cumbrecita, la cumbrecita 1 Este pueblo te enamorará si lo visitas el fin de semana largo.

La gastronomía es otro de los rasgos que distinguen al pueblo. Casas de té, restaurantes de cocina centroeuropea y pequeñas cervecerías artesanales forman parte de la experiencia para quienes recorren sus calles.

El ritmo del lugar se vuelve ideal para escapadas cortas. Durante el fin de semana largo de marzo, cuando el clima sigue siendo agradable pero el movimiento turístico es menor que en pleno verano, el pueblo se transforma en un destino perfecto para descansar.

Ubicado a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba, La Cumbrecita aparece como una alternativa cercana para desconectarse durante unos días entre bosque, aire serrano y caminatas tranquilas.

La Cumbrecita se consolida así como un pueblo donde el paisaje natural y la calma marcan el ritmo, una combinación que lo convierte en uno de los destinos más elegidos para aprovechar un fin de semana largo.