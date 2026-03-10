El pueblo de Brasil cerca de Argentina donde el mar sigue cálido en marzo

Entre los destinos costeros del sur brasileño aparece el pueblo de Garopaba, un lugar que conserva el ritmo de un antiguo pueblo pesquero pero rodeado por algunas de las playas más atractivas de Santa Catarina, Brasil . Sus bahías abiertas, el agua templada y el paisaje natural lo convierten en una escapada perfecta para marzo.

Garopaba se encuentra en el estado de Santa Catarina, a unos 80 kilómetros de Florianópolis, y es conocido por su combinación de playas, dunas y vegetación costera. El pueblo funciona como base para recorrer distintas playas cercanas que mantienen un entorno natural muy bien conservado.

Durante marzo, el clima sigue siendo veraniego. Las temperaturas diurnas suelen rondar los 26-27 °C y el mar mantiene valores cercanos a 24-25 °C, lo que permite nadar cómodamente incluso fuera de la temporada alta. Esto genera atractivo para los turistas de Argentina .

El pueblo se organiza alrededor de su playa principal, una bahía de aproximadamente dos kilómetros de extensión con restaurantes, bares y servicios para quienes pasan el día frente al mar. Desde allí se pueden recorrer otras playas cercanas como Ferrugem, Silveira, Siriú o Gamboa, cada una con paisajes y características diferentes .

Algunas playas del entorno son conocidas por sus buenas olas para el surf, mientras que otras ofrecen aguas más tranquilas y senderos costeros entre morros y vegetación. También existen dunas y miradores naturales que permiten observar todo el litoral desde lo alto.

Más allá de las playas, el pueblo mantiene un ambiente relajado con calles pequeñas, restaurantes de pescado y posadas integradas al paisaje. Esa mezcla entre naturaleza y estructura turística lo convirtió en uno de los destinos más buscados del sur brasileño.

En marzo, cuando la temporada alta termina, el pueblo suele volverse más tranquilo. Las playas siguen ofreciendo agua cálida, pero con menos turistas y precios más accesibles en hospedaje y gastronomía.

Garopaba se consolida así como un pueblo costero ideal para quienes buscan seguir disfrutando del mar cuando el verano comienza a despedirse en el sur del continente.