La playa argentina que estira el verano hasta marzo con un mar de temperatura caribeña

El otoño está a la vuelta de la esquina, pero Las Grutas mantiene días de playa en marzo: su golfo y el juego de mareas ayudan a que el agua se sienta más cálida que en otros puntos del país.

Las Grutas, en Río Negro, se volvió un clásico por su mar calmo y su costa de acantilados.

Marzo suele traer esa sensación conocida: tardes un poco más cortas, noches más frescas y el calendario marcando que el verano se termina. Pero en la costa atlántica patagónica hay un destino que, año tras año, logra correr esa frontera unos días más.

Las Grutas, sobre el golfo San Matías, se ganó fama por registrar algunas de las aguas más cálidas del mar argentino durante el pico de temporada, con marcas que en verano se mueven entre 24 y 26 grados y pueden rozar los 27 en jornadas muy calurosas.

Ese “efecto verano extendido” también se apoya en el clima agradable que suele acompañar el cierre de la temporada: en marzo, el destino mantiene máximas que pueden llegar a la zona de los 25°C y 27°C, ideal para planear días de playa y caminatas costeras sin el agobio típico de enero.

Las playas de Las Grutas son majestuosas Las Grutas Río Negro Instagram @lasgrutasturismooficial El secreto está en las mareas y en el golfo Durante años circuló la explicación de una supuesta corriente tropical, pero el motivo principal es más simple y tiene que ver con la dinámica del lugar. Dos veces al día, cuando baja la marea, quedan expuestos sectores de arena y roca que reciben el sol directo y se calientan; cuando el mar vuelve a subir, esa temperatura se traduce en una sensación térmica más amable, sobre todo cerca de la costa. A eso se suma la poca profundidad del golfo San Matías en varias zonas, que favorece el templado del agua.

En la práctica, esa combinación se nota mucho en los piletones que se forman con marea baja, pequeñas “piscinas” naturales que aparecen al pie de los acantilados y que son parte de la postal clásica de Las Grutas.