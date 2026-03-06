La playa mejor guardada de Brasil: mar turquesa y arena infinita lejos de las multitudes

Brasil es inagotable. Siempre aparece un nuevo rincón que logra sorprender, incluso a quienes ya recorrieron sus postales más famosas. Más allá de los destinos tradicionales del nordeste, existe un pueblo de playa que combina tranquilidad, paisajes abiertos y un mar de colores intensos. Se trata de Icaraizinho de Amontada, una localidad que todavía conserva el encanto de lo simple.

Está situado en la costa oeste del estado de Ceará, a unos 200 kilómetros de Fortaleza y relativamente cerca de Jericoacoara. A diferencia de los grandes centros turísticos, aquí el ritmo es pausado. No hay ruido excesivo ni playas repletas. El protagonista es el paisaje.

La franja costera se extiende por varios kilómetros. La arena clara se mezcla con un océano que cambia de tonalidad según la luz del día. Hay sectores donde el agua se vuelve verde esmeralda; en otros, adopta un azul profundo. Las dunas dibujan formas suaves y el viento mueve las copas de los cocoteros que bordean la playa.

En determinados momentos de la marea, se forman piscinas naturales que invitan a quedarse. Además, la región está atravesada por cursos de agua como el Aracatiaçu y el Aracatimirim, que aportan variedad al paisaje. Dentro del municipio también se encuentra la zona de Moitas , otro punto atractivo para quienes disfrutan de ambientes serenos.

Uno de los sitios más fotografiados es Ilha das Ostras. Allí llama la atención una construcción cubierta de conchas y un paseo en embarcación que atraviesa un pasaje conocido como el Túnel del Amor. A pocos minutos aparece la Laguna da Cobra, perfecta para pasar la tarde. Y cuando cae el sol, el cielo ofrece un espectáculo que transforma el horizonte.

Entre el descanso y la adrenalina

Icaraizinho no es solo contemplación. El viento constante lo convirtió en un lugar ideal para practicar kitesurf y windsurf. Las condiciones son favorables durante buena parte del año, lo que atrae a deportistas de distintos niveles. Existen escuelas y prestadores que alquilan equipos y brindan clases.

Otra experiencia muy buscada es recorrer la costa en buggy. Varias empresas locales ofrecen este servicio para atravesar dunas y explorar tramos menos transitados. Es una forma distinta de conectarse con el entorno y descubrir rincones escondidos.

Quienes prefieren planes más tranquilos pueden caminar durante largos trechos por la orilla sin interrupciones. Esa sensación de amplitud, casi de playa privada, es uno de los grandes diferenciales del lugar.

Cómo llegar y por qué elegirlo

Muchos viajeros se alojan en Fortaleza y organizan una escapada hasta este pueblo. El viaje por carretera dura alrededor de tres horas. Alquilar un auto suele ser la opción más cómoda, aunque también hay transporte público disponible.

Icaraizinho de Amontada resulta una excelente alternativa para compartir en familia o con amigos. El ambiente es relajado y la hospitalidad local suma puntos. No se trata de un destino de lujo tradicional, sino de un refugio donde la naturaleza marca el pulso.

Para quienes deseen planificar la visita con mayor detalle, el portal oficial Visit Amontada brinda información sobre actividades y servicios. En tiempos donde muchas playas populares están saturadas, este rincón de Ceará mantiene su esencia. Un sitio donde el mar turquesa, las dunas y el viento crean una experiencia auténtica, lejos del ruido y cerca de lo esencial.