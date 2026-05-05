Parece el Caribe pero está en España: el destino con playas paradisíacas, buen clima y precios más bajos

La costa de Rías Baixas en Galicia combina paisajes únicos, gastronomía y actividades perfectas para relajarse.

Entre los destinos internacionales, la costa de las Rías Baixas gana popularidad por sus valles inundados por el marque crean paisajes únicos de aguas calmas, arena blanca y un clima sorprendentemente suave para el norte de España.

Es uno de los enclaves más emblemáticos de Galicia, ya que combina paisajes costeros salvajes, una gastronomía reconocida a nivel mundial y temperaturas más agradables que en otras zonas del país.

Por qué visitar el "Caribe" de España La costa se presenta como un entorno ideal para descansar: las rías suavizan el oleaje del Atlántico y generan playas de aguas tranquilas. En este entorno se encuentra el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, con playas de arena blanca y aguas cristalinas que recuerdan al Caribe, además de villas marineras que invitan a desconectar.

Rías Baixas españa Navegar por la costa es una de las actividades más recomendadas en Rías Baixas. Shutterstock

Aunque es un destino relajado, ofrece actividades para todos los gustos. Una de las más elegidas es recorrer la costa en barco, ya sea en excursiones organizadas o en ferries. También destaca el enoturismo, con visitas a pazos y bodegas históricas de gran tradición.