Estuvo cerrado más de 100 años y reabrió: el balneario antiguo con aguas termales que es furor en España

Los complejos termales se consolidan como uno de los planes favoritos para quienes buscan relajarse y desconectar. En España , uno de los destinos que más creció en popularidad es el Balneario de La Albotea, un enclave histórico que permaneció cerrado durante más de un siglo y reabrió en 2024 combinando su esencia original con instalaciones modernas.

El complejo se divide en dos edificios. Por un lado, el sector histórico alberga la recepción, el restaurante y habitaciones de estilo clásico. Por otro, un edificio contemporáneo, ubicado junto a la piscina, ofrece vistas privilegiadas al río Alhama.

Sin embargo, el gran atractivo del balneario está en su propuesta termal . Sus instalaciones incluyen piscina, jacuzzi, sauna, tanque de hielo y una poza exterior. Pero lo que realmente lo distingue sus aguas termales minerales, reconocidas por sus beneficios en afecciones respiratorias, dermatológicas y reumatológicas.

A pocos minutos del complejo, el entorno suma valor a la experiencia. Se destacan sitios como Contrebia Leucade, uno de los enclaves celtibéricos más importantes por sus construcciones talladas en roca, y el Castillo de Cornago, una imponente edificación medieval en excelente estado de conservación.

Cuándo visitar el Balneario de La Albotea

En cuanto al mejor momento para visitarlo, los meses de abril a junio y de septiembre a noviembre son ideales. En primavera, los almendros en flor transforman el paisaje, mientras que en otoño las temperaturas más suaves permiten disfrutar de actividades al aire libre como senderismo o recorridos culturales.

Balneario de La Albotea El complejo cuenta con piscina, jacuzzi y otras instalaciones para relajarse. Balnearios Relais Termal

Durante julio y agosto, el calor puede ser más intenso, aunque el balneario cuenta con piscina exterior para refrescarse.

Cómo conviene ir

Para quienes viajan desde Madrid, la opción más práctica es el coche, con un trayecto aproximado de tres horas.