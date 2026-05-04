El Vaticano apoya a España en la regularización extraordinaria de migrantes

El Vaticano ve "positiva" la regularización extraordinaria de migrantes en España , según ha asegurado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, José Manuel Albares, tras reunirse con el papa León XIV y con el secretario vaticano de Relaciones con los Estados, Paul-Richard Gallagher.

"Lo hemos tratado y lo hemos evocado esa regularización y lo que ha trasladado es que lo veía como algo positivo, como un gesto positivo y en fin hemos hablado después del fenómeno migratorio más amplio", ha explicado Albares, en declaraciones a los medios, tras el encuentro.

En concreto, ha precisado que este tema lo ha abordado con Gallagher y que ha sido el propio secretario vaticano quien ha "sacado" el tema de la regularización. Si bien, ha puntualizado que no ha tratado el asunto con León XIV .

Este posicionamiento del Vaticano se alinea así con el apoyo de la Iglesia española al proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno, un respaldo que ha recibido las críticas de Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, ha llegado a acusar a los obispos españoles de hacer "negocio" con la migración.

José Manuel Albares destacó el apoyo del Vaticano en la decisión de España. Foto Efe

El Vaticano protesta

Así se pronunció el líder de Vox después de que el obispo de Canarias, José Mazuelos, pidiera empatía con las personas migrantes, sugiriendo que a mucha gente habría que meterla "en un cayuco, cinco días, mañana y tarde, sin comer".

Posteriormente, y tras las acusaciones de Abascal, los obispos le acusaron de "injuria" por decir que "hay enriquecimiento" en la acogida de la Iglesia a los migrantes.

También criticaron la intención de Vox de eliminar ayudas a Cáritas y otras organizaciones que ayudan a estas personas. Dpa