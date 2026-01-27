España, un país de inmigrantes: ya son el 20,28% de la población, según un informe

Un nuevo informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), elaborado con datos actualizados al 1 de enero de 2025, describe un cambio demográfico de fondo en España : la población de origen inmigrado ya representa el 20,28% del total. En números, se trata de 9.963.353 personas, es decir, una de cada cinco residentes.

El estudio se apoya en el censo anual del Instituto Nacional de Estadística (INE) y en los registros del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), y sostiene que la inmigración fue el factor determinante del crecimiento poblacional reciente. Entre 2021 y 2025, mientras la población total aumentó en torno a 1,7 millones, la población de origen inmigrado creció por encima de 2,1 millones, compensando la caída de más de 429.000 personas en la población nacida en España.

El informe ubica a Marruecos como el principal país de origen de la población de procedencia inmigrante, tanto por nacimiento como por nacionalidad. En concreto, el colectivo marroquí aparece como el más numeroso en nacidos en el extranjero (1.165.955) y también por nacionalidad (968.999).

Sin embargo, el documento subraya que el “dinamismo actual” se explica sobre todo por los flujos procedentes de Iberoamérica. En 2024, los mayores incrementos correspondieron a personas nacidas en Colombia (+121.425) y Venezuela (+92.547), mientras que colectivos históricos como el rumano, el británico o el ucraniano mostraron retrocesos en sus cifras de residentes .

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados en informes periodísticos, a 1 de enero de 2025 residían en España 450.883 personas nacidas en Argentina, una cifra que marca un fuerte crecimiento respecto de 2021 (cuando se registraban 302.594) y confirma el peso que viene ganando la migración desde América Latina en el país.

En ese marco, el reporte también pone el foco en un contraste que suele quedar tapado por el debate público: hoy pesan más las llegadas por vía aérea desde América Latina que las entradas por mar desde África, aun cuando la atención mediática se concentre en las costas.

Irregularidad administrativa y mapa del asentamiento

Otro punto central del trabajo es la “preocupante bolsa de irregularidad administrativa”, inferida al comparar empadronamiento y tarjetas de residencia en vigor. El SJM advierte que esto impacta de lleno en la regularización y en el acceso a derechos, con diferencias especialmente marcadas en colectivos como el colombiano, el venezolano y el peruano. Según el informe, esa brecha sería “especialmente alarmante” en el caso colombiano, con una diferencia de -410.670 personas. Le siguen venezolanos (-165.096) y peruanos (-146.203), cifras que —según el reporte— reflejan trabas administrativas para la regularización y el empadronamiento.

En el mapa territorial, las Islas Baleares encabezan el ranking de población nacida en el extranjero con 28,68%, seguidas por Cataluña (25,10%) y Madrid (24,88%). Además, el informe subraya el papel de “rescate demográfico” en regiones muy envejecidas, donde la inmigración se transformó en el principal motor de crecimiento.

“Entender estas migraciones es comprender que España no es solo un destino, sino un nodo vital en la movilidad humana global”, sintetiza el informe del SJM.