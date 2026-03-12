Un Opel Combo fue el Vehículo 17 Millones producido en la planta Stellantis de Vigo

Un Opel Combo Electric fue el Vehículo 17 Millones producido en Stellantis Vigo desde que inició su actividad, en el año 1958. De color Azul Kiama, el vehículo millonario está equipado con motor eléctrico 100 kW (136 HP) y se comercializará en Eslovaquia. Éste es el primer modelo de la marca alemana fabricado en la planta de Vigo.

Con motivo de este hito, el 11 de marzo, se realizó una fotografía conmemorativa con el vehículo que contó con la participaron de trabajadores de todos los talleres y servicios de la planta, una representación del Comité de Empresa y miembros de la Dirección de Stellantis Vigo.

La última generación del Opel Combo se produce en España desde su lanzamiento, en julio de 2018. Desde entonces y hasta la fecha, han salido de las líneas de producción de la planta 370.000 unidades de ese modelo, el 92% con destino al mercado internacional. Actualmente se fabrican 150 unidades al día de este modelo.

En 2021 comenzó la producción de la versión 100% eléctrica, que representa el 6% de la fabricación total de este modelo, y se fabrica en la misma línea de producción que las motorizaciones térmicas.

El Opel Combo forma parte de la saga de los utilitarios ligeros que fabrica Stellantis Vigo, integrada también por los Citroën Berlingo y Berlingo Van, Peugeot Rifter y Partner, Fiat Qubo L y Fiat Professional Doblò.

El Opel Combo Electric está equipado con un motor eléctrico de 100 kW y una batería de 50 kWh, que permite hasta 334 km de autonomía WLTP. Alcanza una velocidad máxima de hasta 132 km/h y cuenta con una aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 11,2 segundos.

La historia de la planta donde se fabrica el Opel Combo

Stellantis Vigo ha producido 38 modelos diferentes en una larga trayectoria de 68 años de actividad y ha sido pionero en la producción de vehículos eléctricos, sumando 12 modelos diferentes. El Citroën C15 fue el primer vehículo eléctrico producido en la planta, en 1995.

Su historia además ha estado vinculada, desde sus inicios, a la producción de vehículos comerciales ligeros. La planta inició su actividad, en 1958, con la producción del Citroën AZU, derivado del 2CV, y a éste le siguieron modelos tan emblemáticos como el Citroën AK, el Citroën AYU, el Citroën C15 y la primera generación de los Citroën Berlingo y Peugeot Partner. Más de 8,5 millones de vehículos comerciales ligeros han sido fabricados hasta la fecha en Vigo.

“El modelo millonario, el Opel Combo Electric, representa la dilatada trayectoria de la planta en la producción de utilitarios ligeros, beneficiándose de la experiencia y el compromiso de generaciones de trabajadoras y trabajadores profundamente implicados con la eficiencia y la calidad. Es un motivo de orgullo haber alcanzado este importante hito para la planta al que también contribuyen, cada día, nuestros proveedores, haciendo de este logro un éxito colectivo”, ha declarado José Luis Alonso, Director de Stellantis Vigo.