Jeep Compass sigue liderando el segmento de los SUV medianos

Jeep registró 8.235 nuevas matriculaciones de vehículos en febrero en Brasil, lo que, sumado a las cifras de enero, eleva el total de unidades Jeep vendidas este año a 17.127.

Una vez más, el Jeep Compass fue líder de ventas entre los SUV medianos, alcanzando 4.168 matriculaciones en febrero, lo que confirma su sólida presencia comercial en el país. El modelo ha acumulado 8.671 unidades vendidas este año y ya había cerrado enero a la cabeza, liderando el segmento por nueve años consecutivos. El Compass también se encuentra entre los 10 primeros del mercado brasileño en ventas en lo que va de año, considerando todos los segmentos.

Con una gama repleta de tecnología y potencia, el Jeep Compass combina alto rendimiento, tecnología, seguridad y una capacidad todoterreno inigualable en su categoría. Este año, el Compass también estrenó su nueva versión, el Blackhawk Flex, con el aclamado motor Hurricane, ahora disponible en versión flex-fuel de 272 HP, aún más conectado con el mercado y los clientes brasileños.

Referente en tecnología y confort, el Commander registró un incremento del 18% en sus matriculaciones entre enero y febrero, totalizando 2.701 unidades vendidas en 2026. El modelo de siete plazas es el SUV más versátil de su categoría, con una amplia variedad de opciones de motorización que incluyen flex-fuel, diésel y gasolina, además de un paquete tecnológico distintivo, en el que destaca el sistema de conducción semiautónoma de nivel 2 (ADAS), que ofrece una mayor garantía de seguridad para el conductor y los pasajeros.

Por su parte, el Jeep Renegade ya ha vendido 5.738 unidades en 2026. El modelo es el único B-SUV que ofrece versiones 4x4 en el mercado nacional, con un paquete ADAS que incluye frenado autónomo de emergencia, aviso de cambio de carril, monitor de punto ciego y luces altas automáticas que garantizan la seguridad a bordo.