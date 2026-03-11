Con un motor 2.0 turbo y tracción integral inteligente, la nueva Ford Bronco Sport llega para dominar tanto el asfalto como los terrenos más exigentes.

La Bronco Sport se consolidó como la referencia indiscutida en prestaciones todoterreno dentro del segmento de los SUV medianos. Con la llegada de la nueva versión Badlands, el modelo no solo refuerza su capacidad mecánica, sino que da un salto tecnológico significativo en su interior para ofrecer una experiencia que combina potencia bruta con un confort de primer nivel.

Un salto tecnológico en el habitáculo El interior de la nueva Bronco Sport fue renovado para integrar lo último en conectividad. Ahora cuenta con la central multimedia SYNC 4 asociada a una pantalla multitáctil de 13,2 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Además, incorpora un tablero digital de 12,3 pulgadas con animaciones exclusivas y un sistema de sonido premium B&O, transformando la cabina en un centro de comando moderno y funcional.

Ford Bronco Badlands Nueva Ford Bronco Sport: el SUV que redefine la aventura con 253 CV y tecnología avanzada Ford Potencia y tracción sin concesiones A diferencia de otros modelos que optaron por motores más pequeños, la Bronco Sport mantiene su motor 2.0L EcoBoost Turbo, que entrega 253 CV y un torque de 375 Nm. Esta potencia se gestiona a través de una transmisión automática de ocho velocidades con levas al volante, permitiendo una capacidad de remolque de hasta una tonelada.

Su sistema de tracción 4x4 es uno de los más avanzados de su clase. Incluye un diferencial trasero de doble embrague capaz de enviar el 100% del torque a una sola rueda si es necesario, y permite bloquear electrónicamente tanto el diferencial trasero como el central. A esto se suma el sistema de suspensión H.O.S.S. (High-performance Off-road Stability Suspension), inspirado en las carreras de desierto, que garantiza una absorción de impactos superior en terrenos irregulares.

Ford Bronco Badlands Ford Bronco Badlands Capacidad todoterreno y versatilidad La vocación aventurera del modelo se refleja en sus ángulos de ataque (30°) y salida (26,7°), un despeje del suelo de 208 mm y una capacidad de vadeo de 600 mm. Para gestionar este potencial, cuenta con los modos de conducción G.O.A.T., que incluyen opciones específicas como Lodo, Arena y Rock Crawl.