Este SUV de Renault incorporó en su gama un nuevo motor que destaca por su eficiencia

Desde su lanzamiento, el Renault Symbioz se ha consolidado como uno de los modelos más atractivos del segmento C. Con más de 100.000 pedidos en Europa , este SUV compacto confirma la pertinencia de su posicionamiento, perfectamente alineado con las expectativas de los clientes tanto particulares como profesionales.

Disponible en cuatro niveles de equipamiento, con tres opciones de motor y siete colores, la gama Symbioz se diseñó para satisfacer de manera precisa las diversas necesidades de los clientes, desde familias que buscan un vehículo práctico y económico hasta profesionales que buscan versatilidad y eficiencia. Este enfoque específico explica el reparto homogéneo de las versiones vendidas, lo que refleja un producto equilibrado y un posicionamiento de precio atractivo.

La gama del SUV se amplía con la llegada del nuevo motor GLP Eco-G 120 CV, que emite tan solo 116 g de CO/km. Gracias a su tecnología probada, este motor ofrece una alternativa ecológica, económica y complementaria a las opciones de motorización ya existentes.

Equipado con bicarburación gasolina + GLP y dos depósitos independientes, el Symbioz Eco-G 120 se convierte en uno de los pocos modelos del segmento C que ofrece GLP a la vez que garantiza una autonomía acumulada de hasta 1400 km. Esto supone un importante valor añadido para los clientes que buscan eficiencia y un coste de uso moderado.

Basado en el motor naftero TCe 115 de 1,2 litros de tres cilindros con turbo e inyección directa, este nuevo motor bicarburación enriquece la oferta de Symbioz . Satisface plenamente las expectativas de los clientes que buscan soluciones más flexibles y económicas, sin comprometer el rendimiento ni el placer de conducción.

Con el nuevo motor Eco-G 120 CV, el Renault Symbioz destaca en el segmento C al ofrecer una alternativa GLP moderna, fiable y de alto rendimiento.

Esta nueva oferta marca un paso importante para Symbioz, un modelo clave que permite a Renault acelerar el lanzamiento comercial de un "auto lleno de vida" compacto y familiar, adaptado a las necesidades de particulares y empresas. El lanzamiento de esta versión refuerza las ambiciones comerciales del vehículo en el mercado europeo.

Gran autonomía para el Renault Symbioz a GLP

Al funcionar con GLP, Symbioz equipado con el motor Eco-G 120 emite de media un 10 % menos de CO que un motor naftero equivalente. Gracias a la combinación de dos depósitos (48 litros de nafta y un depósito de 50 litros de GLP), Symbioz ofrece una autonomía de hasta 1.400 km.

Con el motor Eco-G 120, el consumo de GLP parte de 7,5 l/100 km (5,9 l/100 km con nafta), con emisiones de CO a partir de 116 g/km (133 g/km con nafta). El motor Eco-G 120 está disponible con caja manual de 6 velocidades.

Precio del Renault Symbioz

Symbioz ya está disponible desde 25.900 euros con acabado Evolution y desde 28.200 euros en su versión de acabado techno. Esta nueva motorización estará disponible para pedidos a partir del 6 de marzo, con las primeras entregas previstas para el segundo trimestre de 2026.