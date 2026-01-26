Renault Boreal, protagonista del Renault Summer Experience con la nueva gama de vehículos

Durante los meses de enero y febrero, Renault será uno de los grandes protagonistas del verano argentino con la cuarta edición de Renault Summer Experience 2026 , una propuesta que combina exhibición de vehículos, test drives, servicios de posventa y actividades abiertas al público en la Costa Atlántica .

Desde fines de diciembre, la marca cuenta con dos espacios de acceso libre ubicados en el centro comercial de Cariló (Cerezo 372), donde se exhibe la nueva gama de vehículos y en el Renault Care Service Point de Pinamar (Av. Bunge e Intermédanos)

El stand de Cariló presenta un diseño innovador inspirado en Le Défilé Renault de París y exhibe en pasarela los modelos Renault Kardian, Arkana hybrid E-Tech y Koleos full hybrid E-Tech.

La gran novedad es la avant-première de Renault Boreal, el C-SUV que llegará a Argentina a principios de año. Este nuevo vehículo presenta una carrocería de 4,56 metros de largo y 1,84 metros de ancho, diseñado para ofrecer total confort a todos los ocupantes. Además, cuenta con un baúl de 586lts que asegura un amplio espacio de guardado para acompañar cada viaje.

Este vehículo destaca por su tecnología gracias una interfaz nativa de Google, un generoso tablero de instrumentos digital de 10 pulgadas que muestra toda la información relacionada con la conducción, junto a otra pantalla central de 10 pulgadas del sistema multimedia central. Con un robusto sistema de asistencias a la conducción, equipado con un motor 1.3 turbo de 163 CV y transmisión de doble embrague, Renault Boreal garantiza seguridad, tecnología y confort que se destaca en este segmento de vehículos.

MDZ - FORMATO DIARIO (9)

Al mismo tiempo, la propuesta de Renault en este espacio pone de relieve la evolución de su gama con los últimos lanzamientos. Renault Kardian, un SUV del segmento B que marcó el inicio de una nueva etapa para la marca, se distingue por su diseño moderno, conectividad avanzada y altos estándares de seguridad. El Arkana Hybrid E-Tech, primer híbrido de Renault en Argentina, combina eficiencia con un estilo deportivo y una experiencia de manejo segura y exclusiva. Y el nuevo Koleos full hybrid E-Tech se posiciona como el modelo más sofisticado de la línea, con foco en el confort y la tecnología, disponible en dos variantes: Techno, con motor turbo y tracción 4WD, y esprit Alpine full hybrid E-Tech, el primer SUV híbrido autorecargable de la marca en el país

Actividades y beneficios para clientes

Durante la temporada habrá acciones especiales como transmisiones en vivo, experiencias gastronómicas, eventos vinculados a la Fórmula 1 y actividades para toda la familia.

MDZ - FORMATO DIARIO (7)

En Pinamar, el Renault Care Service Point ofrece servicios exclusivos para clientes, incluyendo mantenimiento, cambio de aceite y filtro, chequeo gratuito de 25 puntos de control y compra de accesorios. Hasta el 17 de febrero, de miércoles a domingo de 16.30h a 20h, también se pueden realizar test drives urbanos de los últimos lanzamientos de la marca, mediante la reserva online de turnos en www.miturnorenault.com.

Además, allí se exhibe la línea de merchandising oficial Renault The Originals, que incluye productos del equipo BWT Alpine Formula One Team y la colección exclusiva de Franco Colapinto.

MDZ - FORMATO DIARIO (10)

Los miembros de Renault Le Club, el programa de fidelización para clientes de la marca, acceden a descuentos en servicios, gastronomía y hospedajes, entre otros.

Con esta propuesta, Renault refuerza su presencia en la Costa Atlántica y consolida su vínculo con los clientes durante el verano 2026.