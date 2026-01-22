Renault acelera en Pinamar y Cariló con una propuesta imperdible para los fanáticos del automovilismo. Hasta el 17 de febrero, quienes realicen pruebas de manejo de los nuevos modelos híbridos, participarán por una camiseta de Alpine firmada por Franco Colapinto.

Renault Summer Experience 2026: sorteo de la camiseta de Franco Colapinto y lanzamientos en la costa

La marca del rombo continúa marcando el ritmo del verano con el Renault Summer Experience 2026. En un enero cargado de novedades, la cuarta semana de actividades llega con un fuerte componente de pasión por la velocidad, uniendo la tecnología de sus autos con el universo de la máxima categoría, donde el argentino Franco Colapinto es el gran protagonista como embajador de la marca.

Semana de Fórmula 1: Colapinto y el nuevo monoplaza El viernes 23 de enero será un día clave para los seguidores del automovilismo. Renault transformará su stand de Cariló en el epicentro de la presentación de la temporada 2026 del equipo BWT Alpine Formula One Team. Durante el evento se develará el nuevo vehículo que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly este año.

Renault Summer Experience Renault Summer Experience Renault Para quienes quieran sentir la adrenalina en primera persona, se habilitará un simulador inmersivo:

Desafío Monza: Los visitantes podrán competir en la mítica pista italiana en una experiencia de conducción de 6 minutos.

Horario: Disponible de 18:00 a 23:00.

Beneficios: Durante el fin de semana (del 23 al 25 de enero), habrá descuentos importantes en la línea de indumentaria "The Originals" en el stand de Pinamar, con kits de remeras, gorras y hoodies exclusivos. Visita de lujo: Franco Colapinto revolucionó las oficinas de Renault en Palermo Visita de lujo: Franco Colapinto revolucionó las oficinas de Renault en Palermo Renault Cómo ganar la camiseta oficial firmada por Franco Colapinto El miércoles 18 de febrero se realizará el sorteo más esperado del verano. Renault entregará una camiseta oficial del equipo Alpine autografiada por el propio Colapinto.

Participar es muy sencillo y no requiere trámites adicionales: