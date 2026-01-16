Ford anuncia la fabricación de la nueva Ranger Tremor en la región

La nueva versión de la pick-up mediana de Ford será producida en Argentina a finales de 2026 para abastecer los mercados de América del Sur.

En el marco del Salón de Detroit, Ford anunció la llegada de un nuevo modelo a la familia de pick-ups medianas: la Ranger Tremor. Esta versión será producida en la fábrica de Pacheco, en Argentina, a partir de finales de 2026 para abastecer a los mercados de Sudamérica y se suma a las otras dos novedades ya confirmadas para los próximos meses, la Ranger Cabina Simple y la Híbrida Enchufable.

La familia de pick-ups Ford Tremor es conocida por ofrecer capacidad off-road técnica superior sin renunciar a la maniobrabilidad y el confort en la ciudad. Entre otros elementos, se diferencia por su mayor despeje del suelo, suspensión y amortiguadores especiales, ángulos de entrada y salida ampliados, neumáticos todoterreno, bloqueo de diferencial y protectores inferiores. La Ranger Tremor también tendrá elementos de diseño exclusivos, alineados con su vocación aventurera y deportiva.

“A fines de 2024 presentamos el concepto Tremor en Argentina con la llegada de la nueva generación de F-150. En 2025 ampliamos la familia con la introducción de Maverick Tremor, ambas excelentemente recibidas en el mercado local”, dice Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica. “Creemos que Tremor tendrá el mismo éxito en Ranger, con atributos inéditos que amplían aún más su deportividad y conocida capacidad off-road”.

Ford Experiencia Tremor Ford Experiencia Tremor Características de la Ford Ranger Tremor La Ranger Tremor también tendrá como diferencial un nuevo motor, el 2.3 GTDi EcoBoost naftero, que al igual que el propulsor de la Ranger Híbrida Enchufable está siendo desarrollado por el equipo de ingeniería de la región exclusivamente para el mercado sudamericano. Otros detalles de la pick-up serán revelados más cerca del lanzamiento.

Hitos de la Ford Ranger Desde el lanzamiento de la nueva generación, Ranger prácticamente ha duplicado su participación de mercado en Sudamérica, convirtiéndose en la pick-up mediana de más rápido crecimiento. Con una oferta renovada de motores, robustez, máxima calificación en seguridad y un nivel inédito de tecnología a bordo (que incluye conectividad de serie y Ford Co-Pilot 360, el paquete de asistencias semiautónomas a la conducción más completo del mercado) la nueva generación de la Ranger redefinió el estándar de la categoría.