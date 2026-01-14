Ford Argentina presenta Transit Days, una propuesta para impulsar la movilidad comercial

Ford Argentina presenta Transit Days, una acción especial para acompañar a pymes que encuentran en la gama Transit una aliada clave para el desarrollo de sus actividades.

En el marco de su estrategia de cercanía con el sector productivo, la automotriz reafirma su compromiso con el segmento comercial, brindando vehículos versátiles que responden a las exigencias de un mercado en constante evolución, reforzando así el posicionamiento de la marca como socio estratégico del trabajo.

En esta primera edición, una de las pymes seleccionadas para acceder al préstamo exclusivo del vehículo fue Full Home HD, una distribuidora mayorista de artículos para el hogar y tecnología. La empresa pudo integrar una Ford Transit Van a su flota operativa durante un período de alta exigencia logística, optimizando sus procesos de entrega.

Ford Transit Days (2) Ford Transit Days Desde Full Home HD destacaron el impacto positivo de esta iniciativa: “Para nosotros, que movemos cientos de productos de hogar y electrónica cada semana, esto significa más capacidad, más velocidad y más entregas aseguradas para nuestros clientes en estos días de Black Friday y fin de año”, comentaron los responsables de la empresa. “No solo es un reconocimiento enorme, sino una herramienta clave que se suma a nuestro trabajo diario. Gracias Ford por confiar en nuestro proyecto y apoyar a negocios como el nuestro”.

Ford Transit Potencia Tu Negocio Ford pone en primer plano los atributos que convierten a Transit en una verdadera herramienta de trabajo. Su amplio volumen de carga, de hasta 12,4 m3, permite transportar más mercadería en menos viajes, optimizando recorridos y tiempos de entrega. A esto se suma la confiabilidad de su motor Panther 2.0L de 165 HP, que ofrece el equilibrio ideal entre potencia, eficiencia y durabilidad para acompañar el ritmo diario de cualquier operación comercial.