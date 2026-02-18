Además de las técnicas de manejo, como el uso del modo "Resbaladizo", el mantenimiento preventivo de los neumáticos y el sistema eléctrico es vital.

Con la llegada de las fuertes lluvias y tormentas de verano, la seguridad al volante se vuelve una prioridad absoluta. Ford advierte que la visibilidad reducida y la pérdida de adherencia exigen duplicar la atención y reducir la velocidad. Desde cómo evitar el aquaplaning hasta los límites de vadeo de una Ranger, conocer las capacidades de tu vehículo puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un daño motor irreversible.

Mantenimiento preventivo: tu primera línea de defensa Antes de que caiga la primera gota, el vehículo debe estar en condiciones óptimas. La supervisora de ingeniería de Ford, Ariane Campos, destaca puntos clave sobre el cuidado inicial. Es fundamental respetar el indicador de desgaste de los neumáticos (TWI), ya que las gomas gastadas no logran drenar el agua y facilitan el aquaplaning, un fenómeno muy peligroso que suele ocurrir a velocidades superiores a los 90 km/h.

Al momento de renovar los neumáticos, se recomienda buscar aquellos con clasificación A, que garantiza el mejor agarre en tracción y frenado sobre superficies mojadas. Asimismo, revisar periódicamente el funcionamiento de las escobillas limpiaparabrisas, el desempañador y los faros es esencial para ver y ser visto en medio de un temporal.

Lluvias intensas: cómo prevenir riesgos y qué árboles absorben el agua Cómo enfrentar las tormentas de verano y las inundaciones Pexels. Técnicas de conducción bajo la lluvia Cuando el asfalto se vuelve una superficie resbaladiza, la electrónica y la prudencia deben trabajar de forma coordinada. En los modelos Ford actuales, activar el modo Resbaladizo ajusta automáticamente la respuesta de los CV del motor, los puntos de cambio de la transmisión y los controles de estabilidad para evitar patinamientos.

Una regla de oro es anticipar el frenado y hacerlo siempre antes de entrar en una curva, nunca durante la misma, para evitar la pérdida de trayectoria. Además, se debe mantener una distancia de seguridad mucho mayor con el vehículo que circula delante, utilizar luces bajas o antiniebla y evitar cualquier maniobra de sobrepaso innecesaria que pueda comprometer la estabilidad.