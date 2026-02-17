Baja la temperatura en Mendoza y hay alerta por tormentas "localmente severas": qué zonas se verán afectadas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, algunas zonas de la provincia continúan bajo alerta este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 18 de febrero por tormentas en distintas zonas de Mendoza. Según el SMN, hay alerta amarilla en Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo”.

alerta tormentas miércoles Algunas zonas de Mendoza continúan bajo alerta por tormentas, según el SMN. Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: ingreso de viento Sur a partir de la 01:00 hs. en zona Sur y cerca de las 04:00 hs. en zona Norte y Este. Velocidad promedio inicial de 30 km/h, con intensificación leve hacia la noche (21:00 hs.) en zona Este. El mismo afectará toda la provincia y se mantendrá durante todo el día, prolongándose hacia la madrugada del día siguiente.

Nubosidad: inicia con cielo nublado en zona Este y Gran Mendoza, mejorando hacia las 10:00 hs. Posteriormente, entre las 14:00 hs. y la tarde, volverá a incrementarse la nubosidad en zona Norte, Este, Sur y Valle de Uco, sin precipitaciones previstas.

Alta Montaña: cielo generalmente despejado. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un miércoles parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. La mínima esperada es de 23ºC y la máxima de 32ºC.

El jueves las condiciones se mantendrán similares, pero el tiempo irá desmejorando hacia la noche. Se indican precipitaciones en cordillera a partir de la tarde. La mínima baja a 19ºC.