Continúa el alerta en Mendoza por calor extremo, tormentas y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta amarillo para Mendoza por tormentas. Cómo sigue el pronóstico para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta amarillo para Mendoza por tormentas. Cómo sigue el pronóstico para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) continúa con el alerta amarilla para esta tarde en Mendoza por tormentas. Además, se esperan máximas que superarán los 30 grados y vientos para las próximas horas.

Así, se prevé una jornada que finalizará con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. Los vientos serán leves del noreste y en cordillera el cielo se presentará algo nublado. La temperatura máxima alcanzará los 34°C.

acceso este condor pronostico tiempo (6) El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta amarillo para Mendoza por tormentas. Cómo sigue el pronóstico para los próximos días. Alf Ponce Mercado / MDZ Cómo sigue el pronóstico hasta el lunes El domingo 15 continuará el tiempo caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Los vientos rotarán al sudeste y se mantendrán leves. En alta montaña, el cielo estará algo nublado. La máxima llegará a 32°C y la mínima se ubicará en 21°C, por lo que la sensación térmica será elevada durante buena parte del día.

En tanto, el lunes 16 se mantendrán las condiciones de calor e inestabilidad, con nubosidad variable y vientos moderados del sudeste. En cordillera se espera poco nuboso. La temperatura volverá a escalar hasta los 34°C, con una mínima de 20°C.