Alerta naranja por tormentas severas en Buenos Aires: qué zonas son críticas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para múltiples localidades de la provincia de Buenos Aires ante la aproximación de tormentas fuertes y severas . Esta noche, se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Las afectadas en el interior de la provincia de Buenos Aires serán sometidas a condiciones meteorológicas adversas durante las próximas horas. El evento frontal traerá consigo precipitaciones abundantes que podrían alcanzar valores acumulados entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superarse puntualmente en determinadas áreas.

La actividad eléctrica se presenta como uno de los riesgos más significativos del fenómeno. Las tormentas traerán apariciones frecuentes de rayos y relámpagos, lo que aumenta sustancialmente el peligro para personas que se encuentren expuestas a la intemperie. Además, se registrará viento fuerte con ráfagas que podrían superar ampliamente el límite de 90 kilómetros por hora.

La precipitación constituirá otro factor crítico durante el evento. Se estiman acumulaciones entre 70 y 100 milímetros a lo largo del período de tormenta, aunque en zonas puntuales estos valores podrían ser superados, generando potencial para anegamientos e inundaciones en sectores bajos y cercanos a cursos de agua.

El granizo, aunque de carácter ocasional, añade otro elemento de riesgo al fenómeno meteorológico. La formación de cristales de hielo en las nubes tormentosas puede resultar en caída de granizo, lo que representa un peligro directo para personas y bienes expuestos.

Municipios alertados en Buenos Aires

La alerta naranja afecta a los siguientes municipios de la provincia:

Ayacucho

General Guido

Pila

Rauch

9 de Julio

Bolívar

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Daireaux

Hipólito Yrigoyen

Lincoln

Olavarría

Pehuajó

Tapalqué

Castelli

Dolores

General J. Madariaga

General Lavalle

Maipú

Tordillo

Coronel Suárez

General Lamadrid

Guaminí

Azul

Tandil

Preguntas frecuentes sobre las alertas meteorológicas por tormentas

¿Qué significa una alerta naranja en meteorología?

Una alerta naranja indica un nivel elevado de severidad meteorológica. Implica que se esperan fenómenos climáticos significativos que pueden causar daños considerables, lesiones o impacto importante en actividades cotidianas. Requiere atención inmediata y adopción de medidas de protección.

¿Cuáles son los peligros principales de esta tormenta?

Los peligros principales incluyen: lluvias intensas que pueden provocar inundaciones, ráfagas de viento superior a 90 km/h capaces de derribar estructuras, actividad eléctrica frecuente con riesgo de ser alcanzado por rayos, y granizo ocasional que puede causar daños materiales.

¿Cuál es la velocidad máxima del viento prevista?

Se prevén ráfagas de viento que podrían superar ampliamente los 90 kilómetros por hora. El viento de esta intensidad es capaz de causar daños significativos a estructuras, arrancar árboles y arrojar objetos con fuerza.

¿Qué debo hacer si estoy al aire libre cuando llega la tormenta?

Debes buscar refugio inmediato dentro de un edificio, casa o vehículo cerrado. No permanezcas en espacios abiertos, y especialmente evitá estar bajo árboles, marquesinas o carteles que puedan colapsar.

¿Es seguro estar en una piscina o cuerpo de agua durante la tormenta?

No. Durante tormentas con actividad eléctrica frecuente, los cuerpos de agua como playas, ríos, lagunas y piscinas son sitios de alto riesgo para ser alcanzado por rayos. Debes abandonar cualquier cuerpo de agua antes de que llegue la tormenta.

¿Qué precauciones debo tomar con la electricidad durante la tormenta?

Debes mantener distancia de artefactos eléctricos, líneas de alta tensión y evitar usar teléfonos con cable. Si entra agua a tu vivienda, desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico para prevenir electrocuciones.

¿Cómo protejo mi hogar ante las ráfagas de viento?

Retirá o asegurá todos los objetos sueltos en el exterior, como macetas, muebles y carteles. Cerrá todas las puertas y ventanas firmemente. Evitá que el viento las dañe o permita el ingreso de objetos voladores.

¿Qué debo hacer si me encuentro en la calle cuando comienza la lluvia fuerte?

Buscá refugio inmediato. No ingreses en calles anegadas aunque parezcan transitables, ya que el agua puede arrastrarte o contener peligros ocultos. Permanecé dentro de un edificio seguro hasta que pase el fenómeno.