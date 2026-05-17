Las profesiones más elegidas por los adolescentes y cómo cambiaron las expectativas laborales

En Argentina, más de la mitad de los alumnos de 15 años no logra identificar una ocupación concreta para su vida adulta. Los datos se desprenden de un informe que elaboró Argentinos de la Educación a partir de las pruebas PISA 2022, que preguntó a los estudiantes qué tipo de trabajo esperan tener a los 30 años.

Si bien durante la adolescencia es normal mirar o explorar diferentes opciones, la incertidumbre es cada vez mayor conforme pasan los años: mientras que en 2018 el porcentaje de duda concentraba al 22% de los estudiantes argentinos, en 2022 saltó al 52%, un aumento de 30 puntos porcentuales.

La incertidumbre entre los adolescentes a la hora de pensar en una ocupación concreta para su vida adulta tiene diferentes aristas. En diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio, Belén Mesa , psicóloga laboral (MP 5953), detalló algunas de ellas.

"Durante las distintas generaciones han habido cambios. Antes era más común o esperable que los hijos siguieran la trayectoria de la familia. Si todos eran médicos, pues otro médico, o si tenían negocios, un poco ir creciendo dentro de ese negocio", indicó la especialista.

Por otro lado, en comparación con años atrás, también existen muchas alternativas a la hora de pensar en una profesión para el futuro: aunque esto amplía el abanico de opciones, también puede generar más dudas.

laboral estres En Argentina, más de la mitad de los alumnos de 15 años no logra identificar una ocupación concreta para su vida adulta. Archivo.

Elegir qué hacer "el resto de la vida", tampoco es sencillo para un adolescentes: "No están listos a los 15 años. Ahí la orientación vocacional tiene mucho para trabajar. No se debiera pensar en elegir una carrera estática o que los encorsete o límite a la profesión, sino ir un poco más amplio del espectro y decir, busquemos tu identidad, busquemos con qué conectas, qué coincide con tu personalidad", explicó Mesa.

"Los trabajos en realidad marcan nuestra identidad y la estructuran, entonces es ir un poco más allá de elegir una carrera profesional, es ir al sentido de la persona y qué hace match con este adolescente", agregó.

Cambios en el mundo laboral

Los cambios en el mercado laboral o aquello que buscan hoy los jóvenes cuando piensan en un trabajo, también ocupan un rol clave en las decisiones.

"Ha cambiado en relación a años anteriores porque hoy se piensa en qué me permite viajar o qué me permite tener tiempo libre y a la vez trabajar en algo que me guste. Las empresas que ofrecen un trabajo 100% remoto son sumamente atractivas. Para el adolescente, que está en la edad de aprender, estos son los perfiles que más buscan", mencionó Mesa.

La modalidad de trabajo remoto ayuda a las contrataciones desde el exterior Foto: Shutterstock El trabajo remoto es una de las condiciones más buscadas por los jóvenes. Shutterstock

El trabajo remoto se impone cada vez más en la sociedad Foto: Archivo El trabajo remoto se impone cada vez más en la sociedad Foto: Archivo

"Antes se buscaba estabilidad, obra social, ir de 9 a 5, la jubilación. Hoy no se piensa desde ese lado, se piensa en cómo compatibilizar el tiempo libre con el trabajo, y que la vida no sufra consecuencias por el trabajo que se tiene", sumó.

Las profesiones más elegidas

En Argentina, los perfiles deseados varían según el género. Las mujeres obtienen mejores resultados en Lengua, mientras que los varones superan a las mujeres en Matemática. Estas diferencias en los aprendizajes se combinan luego con elecciones educativas y laborales fuertemente segmentadas por género: las mujeres se concentran mayoritariamente en carreras sociales, humanísticas y de salud, mientras que los varones predominan en áreas técnicas y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

Desglosando, las principales ocupaciones mencionadas por las mujeres de 15 años son las siguientes:

Médica Psicóloga Abogada Docente Arquitecta Policía Trabajo de baja calificación Veterinaria Diseñadora Ingeniería

En el caso de los hombres, las profesiones más elegidas son: