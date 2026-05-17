El pronóstico del SMN informó que hoy 3 provincias están en alerta por vientos de hasta 100 km/h

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con fuertes vientos en el norte argentino y en las Islas Malvinas.

El pronóstico anticipa fuertes ráfagas en el norte argentino y en las Islas Malvinas.

Este domingo habrá alerta meteorológica por viento en distintas zonas del país. La advertencia fue comunicada por el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico y alcanza a Salta, Jujuy y Catamarca, además de las Islas Malvinas, donde se esperan ráfagas que pueden llegar o superar los 100 km/h.

Alerta por vientos fuertes en el norte argentino En el norte argentino, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 65 km/h. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas pueden alcanzar los 100 km/h, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y zonas abiertas.

mapa_alertas (2) La alerta por viento prevé ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h.

En las Islas Malvinas también rige alerta por viento. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

El pronóstico muestra un escenario acotado, pero con un fenómeno intenso. Por eso, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado por los canales oficiales.