Mendoza tendrá un sábado gris, frío y con nevadas en zonas de montaña

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un sábado ventoso y frío en Mendoza, con la posibilidad de lluvias y nevadas en alta montaña.

Se espera una jornada mayormente nublada en Mendoza, con lluvias y descenso de la temperatura.

El tiempo en Mendoza presentará un marcado cambio este sábado 16 de mayo, con condiciones inestables y un descenso de la temperatura, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada estará mayormente nublada, con lluvias y lloviznas a lo largo del día, mientras que la máxima rondará los 12°C y la mínima se ubicará cerca de los 7°C.

Otro de los puntos destacados según el pronóstico será el viento del sector sur, que soplará con intensidad moderada a fuerte y podría registrar ráfagas de hasta 45 km/h. Estas condiciones acentuarán el frío y generarán una sensación térmica más baja durante gran parte de la jornada.

En la zona cordillerana, en tanto, se prevén nevadas en sectores de precordillera y alta montaña. El sistema de alertas del SMN mantiene nivel amarillo por nevadas en algunas áreas, lo que implica fenómenos con potencial de generar inconvenientes, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el mal tiempo.

En Mendoza se esperan lluvias leves. Foto: Marcelo Ruiz /MDZ La inestabilidad marcará el tiempo en Mendoza durante toda la jornada. Foto: Marcelo Ruiz /MDZ