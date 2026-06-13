Pronóstico Mendoza: sábado frío con lluvias aisladas y nieve en la cordillera

El pronóstico anticipa un marcado descenso de la temperatura por el ingreso de viento sur y probabilidad de precipitaciones aisladas en el llano.

El pronóstico anticipa nubosidad en aumento y lluvias aisladas para el Gran Mendoza hacia la tarde y la noche.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado 13 de junio en Mendoza anticipa una jornada marcada por el ingreso de un frente frío del sector sur. Según el organismo, la máxima no superará los 9° y la mínima será de 6°, en una de las jornadas más bajas de lo que va del mes.

El día comenzará con cielo nublado y sin probabilidad de precipitaciones durante la mañana. La situación cambia hacia la tarde y la noche, cuando la probabilidad de lluvia sube entre el 10% y el 40%, con precipitaciones aisladas afectando al llano de la provincia.

En la cordillera, el panorama es distinto ya que las bajas temperaturas se traducen en nevadas, según reporta Contigencias climáticas.