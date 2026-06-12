Paso a Chile habilitado: el pronóstico para el fin de semana largo

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

En la previa del fin de semana largo, el pronóstico señala que este viernes se registrarán precipitaciones níveas débiles a moderadas, principalmente en el sector sur. A partir de las 15:00, estas precipitaciones se extenderán hacia los sectores central y norte, por lo que toda la alta montaña presentará mal tiempo con nevadas moderadas durante la tarde.

En consonancia, a primera hora de esta mañana se registran temperaturas bajo cero en distintas partes de alta montaña:

Uspallata: 1°

Punta de Vaca: - 8°

Puente del Inca: - 11°

Las Cuevas: - 12° De acuerdo al pronóstico, las nevadas se extenderían hasta la mañana del sábado, mientras que para el domingo y lunes ya se espera buen tiempo en cordillera.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.