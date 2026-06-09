El paso a Chile sigue cerrado por nevadas: cuándo podría habilitarse

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra cerrado desde las 21 de este lunes (hora argentina) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación.

Desde la Coordinación Argentina de Fronteras explicaron que el cierre se debe a condiciones climáticas adversas que impiden transitar de manera segura por alta montaña.

De acuerdo a los pronósticos, las nevadas se extenderían hasta el miércoles: "Se mantendrá el mal tiempo durante toda la jornada, con precipitaciones importantes de nieve en toda la alta montaña de Mendoza. La mejora comenzaría a observarse desde la medianoche hacia el jueves. Los modelos indican acumulaciones promedio de nieve entre 30 y 40 cm, principalmente en los sectores sur y central".

Si bien el jueves se espera buen tiempo en cordillera, viernes y sábado habría nevadas nuevamente. Recién el domingo mejorarían las condiciones climáticas adversas, lo que permitiría evaluar la reapertura del paso a Chile.

Dadas las condiciones meteorológicas, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, hasta las 13 (hora de Argentina) de este martes. Luego, el corredor internacional permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

"La medida obedece a las condiciones meteorológicas desfavorables que afectarán la transitabilidad segura por las rutas en el sector chileno", informaron desde la Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Pehuenche.