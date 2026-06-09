Frío extremo en alta montaña: qué pasará con el paso a Chile

La temperatura descenderá en alta montaña y el termómetro podría marcar -18 ºC. Qué decidieron las autoridades sobre el paso a Chile.

Esperan que la acumulación de nieve alcance entre los 30 y 40 centímetros.

El frío extremo tomó por completo la alta Montaña de Mendoza y el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor está cerrado desde las 21 del lunes para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos. Qué dicen los modelos meteorológicos disponibles y cuando abrirá el túnel.

alta montaña 3 Las nevadas se extenderán hasta el miércoles a la tarde. Prensa Alta Montaña Frío extremo en alta montaña Desde la Coordinación Argentina de Fronteras explicaron que el cierre responde a condiciones climáticas que hacen imposible transitar con seguridad por la cordillera porque se esperan nevadas hasta el miércoles a las 18. Y los números dan una idea clara de la magnitud del fenómeno: en Las Cuevas se esperan temperaturas de hasta 18 grados bajo cero el jueves por la mañana, con acumulaciones de nieve que podrían alcanzar entre 30 y 40 centímetros, especialmente en los sectores sur y central de la alta montaña.

Las nevadas se extenderían durante toda la jornada del martes y el miércoles, con precipitaciones importantes en toda la alta montaña de Mendoza. Recién desde la medianoche del miércoles hacia el jueves comenzaría a observarse una mejora en las condiciones. Sin embargo, la calma sería breve: el viernes y el sábado se esperan nuevas nevadas que volverían a complicar la transitabilidad del paso a Chile.

alta montaña 2 El paso a Chile está cerrado desde el lunes. Prensa Alta Montaña Cuando abrirá el paso a Chile La ventana de reapertura más probable es el domingo, cuando los modelos meteorológicos indican una mejora sostenida que permitiría evaluar el restablecimiento del tránsito. Hasta entonces, quienes tengan previsto cruzar deberán reprogramar sus viajes o extremar la paciencia.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan verificar el estado del paso a Chile antes de iniciar cualquier desplazamiento hacia la cordillera. La información actualizada está disponible en el sitio oficial del gobierno nacional: argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.