Paso a Chile: se esperan nevadas que podrían complicar el tránsito durante la semana

En las últimas horas, las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor anunciaron que, debido al pronóstico de nevadas que se esperan a partir de este martes en alta montaña, se evaluará la situación del paso a Chile de manera diaria.

El pronóstico del tiempo señala que desde el martes 9 al sábado 13 de junio se esperan nevadas considerables en la zona, por lo que el paso podría verse afectado debido a problemas al momento de transitar.

Es por ello que desde la coordinación del paso fronterizo explicaron que se analizará la situación y se tomarán medidas adecuadas, siempre y cuando se cumplan los pronósticos vigentes, las cuales podrían incluir el cierre temporal del paso.

El pronóstico indica que la nieve se hará presente en el paso a Chile la próxima semana.

Las autoridades señalaron la importancia de planificar con tiempo los itinerarios de viaje, tanto para vehículos particulares como para transportistas, y mantenerse informados a través de comunicados oficiales para conocer el estado de situación.

El último pronóstico del tiempo en el paso a Chile

Según los últimos reportes, la caída de precipitaciones podría comenzar en la tarde-noche del martes, continuando durante todo el miércoles sobre la zona de alta montaña. Si bien la intensidad puede variar, se espera que el fenómeno persista durante un tiempo prolongado.

Además, debido a las condiciones actuales, el paso Agua Negra en la provincia San Juan se encuentra cerrado hasta el día lunes.