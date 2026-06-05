Cómo está el paso a Chile en la previa del fin de semana

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación.

Para este viernes el pronóstico indica cielo nublado durante toda la jornada. Entre la medianoche y las 4 del sábado se prevé un breve período despejado, volviendo a presentarse condiciones de nubosidad hacia el amanecer.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

El sábado, por su parte, amanecería nublado, mientras que a partir de las 16 se esperan precipitaciones, principalmente en los sectores norte y central de la alta montaña. No se prevén acumulados significativos.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: