El paso a Chile permanece cerrado por mal tiempo: el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile permanece cerrado desde el lunes. El pronóstico para los próximos días y cuándo se espera una mejora en las condiciones climáticas.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra cerrado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación.

El cierre se produjo el lunes por la noche debido a condiciones climáticas adversas que impiden transitar de manera segura por alta montaña. A primera hora de este miércoles, se registran nevadas intermitentes en la zona de Portillo (Chile) y en Las Cuevas (Argentina).

El pronóstico señala para la jornada: "Persisten las condiciones de mal tiempo desde la madrugada y durante toda la jornada. Se espera una mejora hacia las 23 o la medianoche. Las precipitaciones más importantes se concentrarían en los sectores sur y central, con acumulaciones de nieve nueva estimadas entre 30 y 40 cm. En la zona norte las acumulaciones serían menores".

En tanto, para el jueves se espera una mejora en las condiciones climáticas por varios días.

Dadas las condiciones meteorológicas, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.